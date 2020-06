Ingreso bÃ¡sico universal lo propuso primero el PRI: Mario Zamora

Ingreso básico universal lo propuso primero el PRI: Mario Zamora

Dinero hay para respaldar un programa de ese tipo, pero el tema es la prioridad que el gobierno le da al gasto público, dice el Senador sinaloense

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La iniciativa que presentó Morena en la Cámara de Diputados para crear el Ingreso Básico Universal en México es una propuesta que en el pasado ya hizo el Partido Revolucionario Institucional desde el Senado, pero que en su momento fue rechazada por la mayoría, señaló Mario Zamora Gastélum.

El Senador del PRI subrayó que de haberse aprobado esa propuesta cuando fue planteada por su partido, hoy estaría sirviendo de mucho a aquellas personas que como consecuencia de la pandemia del Covid-19 han perdido sus empleos o no han podido tener ingresos.

“Lo presentamos nosotros desde el Senado, se hizo la propuesta, pero la mayoría la votó en contra, y sí, hablábamos en ese tiempo de 3 mil 150 pesos más o menos, un ingreso básico universal, que sería muy útil sobre todo en este momento de que nos están pidiendo en casa y a mucha gente se le complica y si se queda en casa no hay cómo mantener a su familia”, indicó.

El lunes, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados propuso la creación de un Ingreso Básico Universal que iniciaría con los más pobres, pero en el que establece que en un plazo máximo de siete años a partir de la publicación del decreto deberá alcanzar su universalidad.

Se propuso también un ingreso único vital para 12 millones de personas desempleadas que se entregaría de manera temporal durante tres meses, por la emergencia sanitaria.

Al respecto, Zamora Gastélum subrayó la necesidad de que de las palabras se pase a los hechos, porque hay muchas personas que están resultando severamente afectadas por la crisis, ya sea porque no están trabajando o porque hay muy poco flujo comercial.

El Senador subrayó que el Gobierno federal sí cuenta con los recursos para sostener este tipo de políticas públicas, el tema es la prioridad que le están dando al gasto.

“Si dinero hay. Ahorita me decían ‘ayer vimos a muchos jóvenes en Telecomm cobrando el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, sin embargo, cuando se auditó el año pasado nos dimos cuenta que había un montón de fallas: jóvenes repetidos, jóvenes que no iban y cobraban, al grado que lo tuvieron que detener, no se habló mucho de eso, pero el Gobierno federal tenía un desastre en la organización, estaban pagando a muchos que no existían o que estaban cobrando doble o triple, o que no estaban cumpliendo con el programa, entonces de que hay dinero, hay, el tema es para qué”, cuestionó.

El Senador priista llamó a quienes tienen poder de decisión a hacer cosas que le sirvan a la gente y ponerle hechos a las palabras.