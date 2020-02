Inhumano negar que crucero desembarque en costas de Cozumel por sospechas de coronavirus: AMLO

No podemos cerrar nuestros puertos, ni cerrar nuestros aeropuertos, ni actuar de manera aislada o rechazar a quienes vienen a México o transitan por México, nada más cuidar la cuestión sanitaria, dice el Mandatario nacional

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el desembarque en las costas de Cozumel, Quintana Roo, del crucero "MSC Meraviglia”, mismo que fue rechazado por los gobiernos de Jamaica e Islas Caimán ante la sospecha de que entre sus casi 5 mil tripulantes pudiera haber infectados por coronavirus COVID-19, algo que el mandatario mexicano descartó.

"Dimos instrucciones para que se haga una inspección y que se les permita arribar, nosotros no podemos actuar con discriminación, se van a cumplir nada más con las normas sanitarias", señaló el titular del Poder Ejecutivo federal.

"Pero no podemos cerrar nuestros puertos, ni cerrar nuestros aeropuertos, ni actuar de manera aislada o rechazar a quienes vienen a México o transitan por México, nada más cuidar la cuestión sanitaria, y es lo que vamos a hacer", explicó el político tabasqueño durante su conferencia de prensa de este jueves.

El crucero, que se encuentra en posición de desembarco, espera frente a las costas de la isla de Cozumel tras descartarse un caso de coronavirus de COVID-19 entre sus tripulantes. Esta misma información ha sido difundida por las autoridades del gobierno de Quintana Roo y confirmada por el presidente López Obrador.

Al ser cuestionado sobre si México permitiría que los turistas extranjeros pisen suelo mexicano, pese a que pudieran ser portadores de coronavirus, el mandatario nacional dijo que se aplicarán protocolos para confirmar si están enfermos con esa cepa surgida en la ciudad china de Wuhan.

“Si se detectara un caso, se atiende, tenemos información que no existe esa posibilidad, nosotros no podemos actuar de manera inhumana, hay protocolos, se cumplen, pero no es a ver aquí no les permitiremos atracar, aquí ustedes no pueden estar, estamos hablando de miles de turistas”, apuntó López Obrador.

"Eso no tiene que ver con nuestra tradición de solidaridad, México se ha caracterizado siempre por recibir a quienes son recibidos y hasta en el supuesto de que fuese gente enferma, infectada, nosotros ¿por qué no vamos a atenderlos?, es un asunto de humanismo", expresó.

López Obrador dijo que es lamentable que haya actitudes de rechazo respecto a la posible llegada del crucero italo-suizo, e incluso comentó que seguramente en altamar ha de predominar la desesperación. Además, planteó que estando tan avanzada la ciencia, es retrógrada que se les rechace a los turistas por sospechar que portan coronavirus.

Ayer miércoles, las autoridades mexicanas dieron permiso para que atracara este crucero. Si embargo, la decisión causó que al filo de la medianoche unas treinta personas se congregaran en el muelle para protestar y pedir que los casi 5 mil pasajeros de la embarcación no descendieran de la misma, que pertenece a la compañía naviera Mediterranean Shipping Company.

Por la noche, el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que el crucero no había sido autorizado a atracar en Cozumel.

"Deberá ser revisado por los médicos de Sanidad Internacional, quienes verificarán los temas de salud a bordo", escribió el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.