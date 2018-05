Inicia este lunes Hot Sale en México - Noroeste

PROMOCIONES

Inicia este lunes Hot Sale en México

Con miles de ofertas en línea, la iniciativa busca que los usuarios pierdan el miedo a las compras a través de Internet

Noroeste / Redacción

La venta online comenzará este 28 de mayo desde las 12:00 am y permanecerá hasta el 1 de junio hasta las 12:00 am

Impulsado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), hoy inicia la quinta edición de Hot Sale, evento en línea que integra cientos de empresas desde el 28 de mayo y hasta el 1 de junio contarán con promociones y precios especiales.

Es la campaña de ventas online más grande del país. Destacadas empresas de venta y servicios online participan en la iniciativa brindando a sus clientes descuentos de hasta el 50 por ciento y promociones en exclusiva de sus productos o servicios.

El principal objetivo del evento es promover la cultura de compra y venta online. El “Hot Sale” busca que los clientes cibernautas puedan encontrar miles de productos y servicios las 24 horas del día y estimular las compras en Línea.

Con esta iniciativa se busca impulsar el comercio digital en el país, y lograr un mayor nivel de confianza por parte de los usuarios de tarjetas de crédito o débito, que tienen temor de realizar una compra online por el riesgo de ser víctimas de un fraude o que su paquete no llegue.

Netshoes, comercio electrónico de artículos deportivos, entre otras cosas; invita a los usuarios a aprovechar al máximo una de las temporadas más fuerte del ecommerce para comprar en línea y conectarse con los productos de sus marcas favoritas. Más información: https://www.netshoes.com.mx

Empresas que participan

-Telcel

-NetShoes

-Amazon

-PayPal

-BestBuy

-Linio

-Privalia

-Soriana

-Costco

-Cinépolis, entre otras marcas.

www.hotsale.com.mx

La venta online comenzará este 28 de mayo desde las 12:00 am y permanecerá hasta el 1 de junio hasta las 12:00 am, tiempo durante el cual los usuarios podrán disfrutar de descuentos especiales sobre productos y servicios.

Aprovecha los descuentos

¿Quieres sacarle todo el provecho a estos días de descuentos?, aprovecha esta venta con estos 8 tips que nos regala Netshoes, el ecommerce de artículos deportivos.

1- Planea tus compras.

Lo más importante para aprovechar estos cinco días de descuentos es que tengas en mente qué artículos quieres comprar. Para eso, haz una lista y estar al tanto de las novedades.

2- Aprovecha los primeros días.

Durante los primeros días del Hot Sale es más fácil hallar los productos que quieres y preparar tu lista de deseos. Con esta lista te va a resultar más fácil saber cuáles son los productos más importantes para comprar.

3- Revisa tus datos.

Las compras que harás durante este período serán en línea, así que es muy importante que revises que todos tus datos estén actualizados y sean correctos en el portal de tu preferencia o en las plataformas de métodos de pago. Comprueba si la dirección que ingresaste al momento de registrarte es la que quieres que figure como lugar de entrega de tu pedido.

4- Infórmate

Conoce los términos y condiciones de las promociones y ofertas, para que consideres todos los detalles y no tengas sorpresas al final. Por ejemplo, algunos portales ofrecen envíos gratis pero debes primero leer los términos y condiciones de devolución o cambios. Nunca compres sin haberte informado antes.

5- Elige métodos de pago accesibles para ti

El objetivo es que puedas obtener el máximo beneficio sin gastar de más o endeudarte. La mayoría de las tiendas en línea cuentan con distintos medios de pago para que puedas realizar tus compras: tarjeta de crédito, débito y en hasta 12 meses sin intereses. En el caso de algunos comercios como Netshoes también puedes pagar en Oxxo, hacer un depósito bancario o pagar con PayPal.

6- Pon atención a servicios adicionales.

Algunos portales ofrecen servicios especiales con motivo de esta semana de descuentos. En Netshoes puedes recibir tus artículos más rápido, pues cuentan con la opción de envío prioritario para que puedas disfrutarlos cuanto antes.

7- Sácale jugo a las rebajas desde tu celular.

Aunque no estés cerca de una computadora puedes aprovechar los descuentos. No te olvides de que puedes comprar todo lo que quieras por medio de tu celular o tablet de una manera más fácil y rápida.

8- No olvides concretar tu compra.

Aunque dejes tus artículos en el carrito para verlos después, no olvides finalizar la transacción. En caso de no hacerlo corres el riesgo de que los descuentos terminen, algunos beneficios ya no apliquen o, de plano, te pierdas las rebajas por completo.