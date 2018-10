Inicia rehabilitación de red hidroagrícola en el Valle del Carrizo

Las primeras acciones correspondieron a la restauración del canal Cahuinahua y el dique El Metate, que se rompió y su agua corrió hacia el Poblado 6 y Chihuahuita.

Carlos Bojórquez

AHOME._ A 21 días de las inundaciones provocadas por la depresión tropical 19-E, y luego de que los módulos de riego del Valle del Carrizo amenazarán con bloquear la carretera Internacional México 15, la Comisión Nacional del Agua inició este jueves los trabajos de rehabilitación de la red hidroagrícola.

Marco Antonio Parra Cota, director de Infraestructura Hidroagrícola de la Conagua, indicó que han detectado entre 80 y 100 puntos críticos, que serán atendidos como prioritarios, requiriendo una inversión aproximada de 80 millones de pesos, ya autorizados por la aseguradora.

"En el plan de trabajo que ya la Comisión Nacional del Agua está estableciendo como compromiso para rehabilitar precisamente toda la parte de infraestructura del distrito de riego, no nada más en el 076, también en el 075, hay puntos que se detectaron como prioritarios", dijo.

Estos puntos críticos incluyen: la reparación del dique El Metate, que permitirá meterle agua al canal Sur; reponer los aproches de puentes dañados; reparar los canales rotos que abastecen zonas de riego; y, desazolvar los canales donde hay taponamiento.

Parra Cota anunció que se desplegarán entre seis y ocho frentes de trabajo a partir del lunes, y el compromiso es resolver esos puntos críticos en máximo 20 días, con el objetivo de garantizar que el próximo ciclo de riego inicie sin ningún problema.

MÓDULOS DAN VOTO DE CONFIANZA A CONAGUA

Miguel Valdez Fox, presidente del Módulo de Riego Número 4, señaló que 'es mucho el daño' en la red hidráulica, pero mantiene la esperanza de que la conducción del agua esté lista para la siembra de trigo, y así aspirar a poder sembrar maíz en enero.

"Ahorita ya no es cuestión de despensas ni otras cosas, ahorita es cuestión de echar a volar la infraestructura, empezar a trabajar las tierras, que haya trabajo, porque no podemos hacer programas ni definir qué vamos a sembrar ni en qué fechas si no tenemos los canales listos", expuso.

Según una evaluación preliminar, en el Módulo 4 hay daños por más de 200 millones de pesos, que incluyen pérdidas totales en 37.34 kilómetros de canales azolvados o destruidos, 66.74 kilómetros de drenes destruidos o colapsados, 26.70 kilómetros de caminos deslavados o erosionados de balastre, y 25 estructuras entre entradas de agua a parcelas dañadas.

Mario Martinez Montiel, del Módulo 3, consideró que no tienen por qué negarle el voto de confianza a Conagua.

"Vamos a estar muy apurados, pero sí creemos que vamos a poder salir adelante con los cultivos, que es un trigo y es un maíz", externó.

Los representantes de los módulos 1 y 2 reconocieron el carácter prioritario de las obras a realizar en los módulos 3 y 4, 'porque fueron los más destrozados'.