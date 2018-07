Iniciativa contra el aborto del PAN son patadas de ahogado del partido: colectivos de mujeres - Noroeste

Congreso

Iniciativa contra el aborto del PAN son patadas de ahogado del partido: colectivos de mujeres

Edith Robles y Teresa Guerra calificaron la acción de Roberto Cruz de subir con su hijo a tribuna como una una payasada y una falta de respeto a las mujeres y a su familia

Antonio Olazábal

La iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado donde defienden la vida desde la concepción y en la que Roberto Cruz con su hijo en tribuna se pronunció en contra del aborto, sólo denota que el PAN está dando patadas de ahogado en Sinaloa, argumentó Edith Robles Arredondo, integrante del Colectivo de Feministas Alteradas de Sinaloa.

"Esta iniciativa de ley son como las patadas de ahogado del PAN, que en este caso es quien tuvo la iniciativa, y que además hacemos su crítica a Yamuni, que bien que decidimos que se retirara de la Comisión de Equidad y Género, porque para empezar ahí está violentando las derechos de las mujeres", expresó.

Sobre la acción de Roberto Cruz, la activista señaló que ve positivo que el panista se regocije con su paternidad, sin embargo sostuvo que no todas las personas viven de la manera que él lo hace, además calificó el acto de subir con su bebé a tribuna como una payasada.

"Está muy padre que esté feliz de ser papá y tengo muchas personas cercanas que están felices de ser papás y mamás, sin embargo esa no es la realidad que nos permea, no es una realidad para todas las personas regocijarse de la paternidad, eso es lo ideal, pero no es una realidad", compartió.

"El hecho de que él llevara a su bebé a la tribuna es casi casi como un chantaje sentimental, a partir de lo emocional y de lo moral está legislando, y eso no puede ser posible", agregó.

Por su parte Teresa Guerra Ochoa, presidenta del Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa señaló que el diputado panista no tenía porque haber utilizado a su hijo para un acto al que ella considera mediático.

"La forma es fondo en la política, la verdad es que no tenía ni porqué utilizar a su hijo que es un bebé inocente, la verdad, si no tienes respeto a tu familia, menos vas a tener respeto a los demás, el tema no es el bebé el tema es él", explicó.

Añadió que ni a Roberto Cruz Castro, ni a Juan Pablo Yamuni, diputados que defendieron esta iniciativa, los ha visto abogando por los problemas de las mujeres en la sociedad.

"La verdad ni siquiera los he visto nunca abogando porque haya mayor atención a la maternidad, ni siquiera los e visto nunca estando a favor del apoyo de las madres y a las jefas de familia solas, y menos a las madres solteras, es una actitud no sólo mediática, es una actitud irresponsable la verdad", lamentó.