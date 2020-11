Insiste Del Rincón: con desaparición de Fortaseg, se pone en riesgo todo el esquema de prevención

El consejo ciudadano lanzó un exhorto al Gobierno del Estado para que convoque a la segunda sesión ordinaria de 2020, para que el CESP pueda analizar y redefinir la manera en construir el presupuesto de egresos del próximo 2021, antes que el Ejecutivo envíe su propuesta al Congreso del Estado

José Abraham Sanz

La decisión de los legisladores federales de desaparecer los recursos del programa federal de Fortalecimiento para la Seguridad Pública de los estados y municipios del país, pone en riesgo todo el esquema de prevención, señaló Ricardo Jenny del Rincón, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Por eso que a inicio de esta semana, el consejo ciudadano lanzó un exhorto al Gobierno del Estado para que convoque a la segunda sesión ordinaria de 2020, para que el CESP pueda analizar y redefinir la manera en construir el presupuesto de egresos del próximo 2021, antes que el Ejecutivo envíe su propuesta al Congreso del Estado.

“Se pone en riesgo todo el esquema de prevención, pues se debilita a las corporaciones, que son el primer contacto, son la policía de mayor proximidad con la sociedad y son los que a partir de que existe, o que opera el sistema de justicia penal actual, y vigente, son el primer respondiente en los temas del sistema de justicia”, señaló.

“Quitar este apoyo a los municipios representa dar un paso atrás, y un paso muy fuerte en materia de seguridad y de prevención, las y los diputados federales que dejaron sin recursos al Fortaseg le están haciendo un gran daño a nuestro estado”.

A finales de agosto, el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa publicó un informe en el que detalla que a Sinaloa se le presupuestaron más de 170.6 millones de pesos para el Fortaseg, pero solo se habían gastado casi 103.3 millones de pesos en los primeros tres trimestres de 2020.

En la repartición, el estado tiene el porcentaje más alto del gasto con un 80 por ciento, luego de aplicar 77.9 millones de pesos de los 97.3 que tiene asignados. Le sigue Navolato con 78.86 por ciento, al gastar 10.6 millones de pesos de los 13.5 millones de pesos asignados.

“Sinaloa pierde recursos para formar a nuevos policías municipales, si bien hay muy pocos policías en nuestra entidad y las Policías Municipales son las más pequeñas, esto ya se ha hablado a lo largo de nuestros informes mensuales, semestrales y anuales, de cual es el estado de fuerza en Sinaloa y que incluso hay Policías Municipales que no tienen más de 15 elementos, o 16 elementos, como el caso de de Cosalá”, señaló.

“Sinaloa pierde con este recorte tan fuerte, la posibilidad de tener y de formar a nuevos policías municipales; ¿qué pierde los policías de Sinaloa?, pierde recursos para evaluar a los policías... ya no tienen los recursos para evaluar al Centro Estatal de Evaluación y Control y Confianza a los policías actuales, y con esto se pierde la oportunidad de depurar a los policías, a los que no son aprobados y a los que probablemente resulten no aptos más adelante, pues no se podrán ni mandar a evaluar ni retirar, puesto que los recursos para hacerlo estaban contemplados en el Fortaseg”.

También dijo que se pierden recursos para capacitar a las policías y para equipar a las policías municipales.

“Nosotros hemos visto que uno de los problemas más fuertes que tienen nuestras policías municipales es que se enfrentan contra grupos delictivos muy bien equipados y muy bien entrenados, haber quitado el Fortaseg para este 2021 evita sustancialmente el tema de capacitación y el tema de equipamiento que sabemos que es muy importante”, señaló.

“Afectan las condiciones laborales de los policías, puesto que algunos de los municipios utilizan estos recursos para pagar, complementar los sueldos, los salarios, las prestaciones de los policías, estos recursos del Fortaseg no están destinados a la nómina, sin embargo en algunos municipios tienen que echar mano del Fortaseg para complementar este tema de sueldos, salarios y prestaciones y poder dignificar así el sueldo a las policías municipales”.