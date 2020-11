Insiste Quirino que Sinaloa está en amarillo y no en naranja

Ese color no corresponde lo que estamos viviendo, asegura Quirino Ordaz Coppel, Gobernador de Sinaloa

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ El Gobernador Quirino Ordaz Coppel recalcó que no acepta que Sinaloa haya cambiado de color amarillo a naranja en el semáforo epidemiológico, debido a que no corresponde con la realidad que existe en el estado.

Dijo que él sería el primero en aceptar que hubiera un cambio de color si los indicadores ofrecieran un resultado diferente a lo que ha ocurrido en las últimas semanas, en que muestran que la pandemia por el coronavirus en Sinaloa se encuentra estable.

“Mira, la verdad yo no estoy de acuerdo en esos clasificaciones o criterios que se hacen, porque qué cambió de una semana a otra, Sinaloa sigue igual”, expresó, “o sea, si ves la ocupación hospitalaria está en 24 por ciento, estamos por abajo de 200 casos diarios, Culiacán muy estable”.

“Hoy mismo dijo (el subsecretario Hugo) López Gatell, que en el caso de Sinaloa, tiene 23 semanas que se ha mantenido estable, es el estado que más estabilidad tiene, por eso entonces ese reconocimiento”.

El mandatario dijo parecerle extraño que incluso durante los fines de semana no hay incrementos en los reportes del ritmo de infectados por el virus Covid-19, lo que hace pensar que no tienen datos actualizados.

“... nosotros estamos todos los días dándole seguimiento de la mano de los alcaldes también y ahí están los resultados”, insistió. “Entonces si tú me dices sobre qué base es el calificativo entre el naranja y el amarillo, pues resulta ser que el naranja está del 16 al 30 y el amarillo está del 0 al 15, entonces Sinaloa está en el 16; entonces ahí hay una incongruencia o se es poco claro en la manera de terminar esto, está de manera general”.

“Sinaloa está en amarillo, para mí, Sinaloa estamos hoy por hoy en amarillo, porque así estábamos la semana pasada y no ha habido evolución ni activación de más casos, al contrario está estable, se mantiene igual, entonces no puedes aceptar algo en que no te parece la manera de calificarlo”.

Aseguró que él sería el primero en reconocer que hubiera un cambio de color de haber un claro incremento en em ritmo de propagación e infección de la pandemia.

“Si hubiera una mayor ocupación hospitalaria, si viera que se nos están disparando los casos, pues obviamente tomas acciones y las decisiones que tengas que asumir”, destacó.

“Pero si yo veo que todo se mantiene, al contrario, que Mazatlán va descendiendo, que Culiacán está estable y todos los demás municipios van a la baja y con estabilidad, pues entonces no hay razón de ser, para caer en un color que no corresponde a la realidad que estás viviendo”.