SEGURIDAD

Instrucción de dar seguridad a activistas no ha bajado a la DSPM de Guasave

Miguel Ángel Martínez Catana, director de la Policía Municipal, asegura que si les piden brindar seguridad a las personas que supuestamente fueron amenazadas se reorganizarán para atender la solicitud

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Aunque el lunes la Alcaldesa Aurelia Leal López dijo que le darían seguridad con elementos de la Policía Municipal a los activistas que denunciaron por presuntas agresiones y amenazas a su hermano y al Secretario del Ayuntamiento, José Luis Guerrero Sánchez, el director de la corporación aclaró que esa orden no ha bajado hacia su persona.

Miguel Ángel Martínez Catana, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, expuso que en caso de que se oficialice esa petición se reorganizarán para asignar los elementos que sean necesarios para cuidar a los ciudadanos supuestamente agredidos y amenazados.

"La seguridad siempre ha estado latente para todo el mundo", expuso.

- ¿Pero ya recibió la instrucción de la Alcaldesa de darle seguridad a estas personas?

Hasta ahorita no, en concreto no, pero como director de Seguridad Pública, la seguridad prevalece para todo mundo, para toda la ciudadanía, pero en concreto para un ciudadano, hasta ahorita no se me ha dado esa instrucción.

El lunes Leal López dijo que darían seguridad a Luis Miguel Verdiales Moreno, Adilene Martínez y Julio César Beltrán, quienes en distintos hechos denunciaron el primero al Secretario del Ayuntamiento de presuntas amenazas y los otros dos a un hermano de la Alcaldesa de agredirlos.

El jefe policiaco subrayó que para que la corporación pueda dar seguridad a un ciudadano en particular tiene que venir una orden expresa de una autoridad competente, como un agente del Ministerio Público.

Sin embargo, al aclararle que fue la propia Alcaldesa quien declaró que darían seguridad a estas personas, corrigió.

"Siendo así, claro que sí, nosotros podemos y tengo la gente y si me reorganizo claro que debe haber protección para determinada persona que sea amenazada", aseveró.

Martínez Catana reiteró que hasta el momento esa declaración que dio la Presidenta Municipal no ha bajado en forma de orden para su persona, por lo tanto no tienen policías asignados para cuidar a estas personas.