Instruye AMLO a director de Pemex informar respecto a contratos millonarios que recibió su prima

El Jefe del Ejecutivo Federal argumenta no le puede fallar al pueblo, y que no se protege a nadie

Carlos Álvarez

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este viernes a Octavio Romero Oropeza, director general de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que informe sobre los contratos que durante lo que va de su Gobierno recibió la empresa Litoral Laboratorios Industriales, S.A. de C.V., propiedad de su prima hermana Felipa Guadalupe Obrador Olán.

"Pues no con exactitud, pero hoy se va a informar, el director de [Pemex], y yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo, entonces, no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, no somos iguales", indicó el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

"Entonces, si un familiar hace algo indebido, pues se le debe de juzgar, aunque se trate de un hijo, ya ven cuanto queremos los padres a los hijos, no se protege a nadie, esa es la diferencia, una de tantas, no somos iguales que nuestros adversarios", agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Sin embargo, hasta el momento, ni Pemex, ni su director general, Octavio Romero Oropeza, se han pronunciado al respecto de los contratos recibidos por Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del actual Presidente de la República.

Dicha mujer tiene contratos con la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras instituciones del Gobierno Federal, por un monto de 365 millones de pesos, según lo reveló el jueves, una investigación titulada 'Negocios en familia', realizada por el periodista Mario Gutiérrez Vega.

La información obtenida vía transparencia -divulgada por Carlos Loret de Mola Álvarez, en su programa transmitido en el medio digital Latinus-, señala que Litoral Laboratorios Industriales, S.A. de C.V., propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, ganó en 2020 tres contratos con Pemex, para realizar el "servicio de análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de corrientes de hidrocarburos y productos químicos en sistemas de procesos en instalaciones de PEP, Región Norte", todo por un total de 133 millones de pesos.

El área requirente fue la Coordinación de Abastecimiento para Exploración y Producción de Pemex, a través de la Subgerencia de Procura de Logística Marina y la Superintendencia de Contratación de Logística Marina. La propuesta para el contrato número 648220804 fue realizada por Movilab, en conjunto con Química Apolo, Mensuranda, Laboratorios ABC Química, Investigación y Análisis, Gamatek y Litoral Laboratorios Industriales, esta última empresa propiedad de la prima hermana de Andrés Manuel López Obrador.

Además, la compañía de la familiar del titular del Poder Ejecutivo Federal, ya había ganado, el año pasado, un contrato (el número 648819810) vigente hasta diciembre del 2022, por 231 millones de pesos, cuya propuesta fue realizada en conjunto con las empresas Marinsa de México y Maren Marine Energy, para inyectar productos químicos a pozos que están en aguas someras frente a la Península de Yucatán.

Además de los contratos con Pemex, la prima hermana del político tabasqueño ha recibido contratos por menor monto, sin concurso, ni licitación, del Instituto Mexicano del Petróleo, de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (análisis de agua tratada y lodos, número de contrato ASA-CME-ADJ-005-19), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

La investigación de Latinus señala que durante la última década, la empresa fundada en 2006 -de la cual la prima hermana del mandatario nacional es apoderada y representante legal-, con sede en Campeche y dedicada al análisis químico de aguas e hidrocarburos, ha brindado servicios al Gobierno Federal, así como a los estados de Tabasco y Campeche.

Felipa Guadalupe Obrador Olán es hija Esteban Obrador González, hermano de la madre del actual presidente de la República. En 2012, la prima hermana de Andrés Manuel López Obrador fue candidata a la Presidencia Municipal de Ciudad del Carmen en Campeche, por la coalición formada entre los partidos Morena y del Trabajo (PT).

Latinus también encontró que la mujer y su hija, Elena Hernández Obrador, tienen dos hoteles de lujo de ecoturismo en medio de la selva: el Winika Alterra y el Winika Hábitat, ambos cerca de Palenque, en Chiapas.