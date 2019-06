Instruye Jean Piaget a sus alumnos a tomar la mejor decisiÃ³n

EDUCACIÓN

Instruye Jean Piaget a sus alumnos a tomar la mejor decisión

A través de la materia Proyecto de Vida, los estudiantes reciben orientación vocacional para que elijan la carrera universitaria afín a su perfil

Leopoldo Medina

Elegir qué carrera estudiar es una de las decisiones más importantes que se toman a lo largo de la vida, porque definen el futuro profesional, esto lo saben muy bien los alumnos del Instituto Jean Piaget, quienes a través de la materia Proyecto de Vida, reciben la orientación para elegir su carrera universitaria.

Bertha Coronado Zamudio, directora de preparatoria del Instituto Jean Piaget, dijo que al cursar la clase Proyecto de Vida, los estudiantes hacen pruebas de aptitudes e intereses, y una vez que se saben los resultados, se le acompaña en su acercamiento a las universidades por las que tengan interés.

“Los alumnos realizan un examen vocacional que durante varios meses lo están desarrollando, una vez que ya lo resolvieron, la experta en orientación vocacional, determina las carreras por las que puede optar el alumno de acuerdo a las áreas de oportunidades de cada uno”, señaló la directora.

Los alumnos en el tercer año de preparatoria pueden elegir entre cuatro áreas de estudio, Tecnológica, Bio Ciencias, Empresarial, y una más de Humanidades, para recibir materias enfocadas al área elegida.

“Como institución le damos mucha importancia a apoyarlos en esta decisión”, resaltó la directora.

Alianzas con otros universidades

Coronado Zamudio compartió que entre las universidades con las que tienen convenios para sus alumnos están el Tecnológico de Monterrey, UDEM, CETYS Universidad, Tecmilenio, Universidad Panamericana, Universidad Autónoma de Guadalajara, Anáhuac, Univa, entre otras, las cuales otorgan becas que van desde un 30, y hasta el 90 por ciento.

“Actualmente, el 40 por ciento de nuestros alumnos recibe becas de las mejores universidades del país, y este año tuvimos un alumno que ganó la beca del 100 por ciento llamada Líderes del Mañana que otorga el Tec de Monterrey”.

Entre los alumnos está David Mascareño Nevárez, quien está por graduarse de preparatoria, y gracias a la orientación vocacional se enfocó al área de tecnologías, eligiendo la carrera en Ingeniería en Gestión Empresarial.

“Haber recibido la orientación vocacional me enfocó en lo que yo quería hacer, sabiendo esto busqué las universidades, y en la Universidad Autónoma de Guadalajara, me darán una beca del 40 por ciento”, destacó el alumno.

Giselle Paola Pacheco es una de las alumnas de la institución que gracias a la orientación vocacional recibida, estudia dos carreras simultáneamente, una en Ingeniería en Mecatrónica, y la otra en Ingeniería en Tecnologías Electrónicas Robóticas, en la Universidad de Monterrey.

La estudiante destacó que previo a recibir la orientación vocacional, ella ya tenía la visión de lo que quería estudiar, desde aprender idiomas, hasta ingeniería, hasta enfocarse en lo que tiene que ver con la mecatrónica y tecnologías robóticas.

Laura López López, orientadora vocacional en Jean Piaget, dijo que a los estudiantes les resulta difícil elegir la carrera, pero la orientación vocacional recibida les permite descubrir sus potencialidades.

“Los jóvenes del Jean Píaget son talentosos, son buenos para muchas cosas, por ello es importante el enfocarlos, guiarlos a tomar la mejor decisión. Lleva tiempo, no es fácil, pero el resultado ha sido favorable, porque nuestros alumnos se distinguen”, señaló la orientadora.

Los padres de familia también reciben información respecto a las universidades, financiamientos, para que tengan un mejor panorama sobre la opción que ha elegido su hijo para continuar sus estudios.

“La materia de Proyecto de Vida, ha tenido un importante impacto en nuestros alumnos, cada vez más ellos adquieren más becas, hemos logrado más alianzas con otras universidades, y lo bueno de esto, es que los jóvenes que entran a prepa ya se visualizan como candidatos a becas en alguna de las universidades con las que tenemos convenio”.

La orientadora resaltó que hay conciencia del objetivo, y que durante tres años saben que tendrán que aplicarse para construir un buen promedio, porque este es el trampolín para alcanzar la mejor beca.

