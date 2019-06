Intentan correr a Fox de marcha anti AMLO; Ni madres, no me voy, responde el ex Presidente

Ciudadanos que participaron en la marcha reclamaron a Vicente Fox su paso en el Gobierno y su presencia en la manifestación

Noroeste / Redacción

30/06/2019 | 1:51 PM

Foto: Internet

Organizadores de la marcha contra el primer aniversario del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, intentaron correr del evento al expresidente Vicente Fox Quesada, sin embargo, el político guanajuatense respondió: “Ni madres, no me voy”, y siguió caminando. Según lo informó el diario Reforma, diversos ciudadanos de la marcha llevada a cabo en León, Guanajuato -en la que participaron alrededor de 3 mil personas-, comenzaron a reclamarle a Fox Quesada por su paso en el Gobierno y su presencia en la manifestación. Hoy estoy aquí como ciudadano, no vengo con partidos ni con colores, vengo a defender el futuro de mi país, lo importante es cuidar de México. Marcho a favor del empleo, de los derechos igualitarios, de la educación, de los que no tienen voz, marcho a favor de México. pic.twitter.com/IE9xDiLlcv — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 30 de junio de 2019 Uno de los manifestantes le dijo a través de un megáfono al ex presidente: “Esta protesta es ciudadana y le pedimos al señor Vicente Fox que por favor se retire”. Sin embargo, el ex mandatario nacional respondió a los reclamos diciendo: “¡Ni madres, no me voy! Yo soy ciudadano y voy a participar”. Siempre según el rotativo antes citado, el ex mandatario mexicano estuvo acompañado del ex alcalde de León del 2003 al 2006, Ricardo Alaniz Posada, del Partido Acción Nacional (PAN), quien incluso casi se lía a golpes con un organizador que pidió el retiro de Fox Quesada. “Si Fox no se va, no inicia la marcha”, amenazó la persona, a quien Alaniz Posada entonces respondió: “¡Tú eres de López Obrador!”, mientras empezó a manotear. Previo a la protesta, Fox Quesada afirmó que el Gobierno de López Obrador es de “engaña bobos”, y destacó que el político tabasqueño se ha dedicado a regalar el dinero de los mexicanos, además de que su popularidad ha caído. Por otra parte, en la Ciudad de México, tras una hora de camino, la marcha que inició en el Monumento a la Revolución contra el presidente López Obrador arribó al Ángel de la Independencia. “¡Es un error estar con Obrador, es un error estar con Obrador!”, fueron algunas de las consignas que gritaron los manifestantes, quienes también entonaron el Himno Nacional. “¡A mano alzada queremos que se vaya, a mano alzada queremos que se vaya!”; “Corrupto y mentiroso, el Peje es un tramposo”; ¡Eres un asco regrésate a Tabasco!” y “¡México despierta”; fueron algunas de las arengas. Los organizadores denunciaron que dentro de la caminata participaron grupos de golpeadores que han agredido a algunos ciudadanos, incluso, sobre el templete en el Monumento a la Revolución, dos hombres protagonizaron un enfrentamiento a golpes. Antes del zafarrancho, el periodista ex pre candidato presidencial independiente, Pedro Ferriz de Con, dio un discurso, en el cual afirmó que 2019 es un año de reflexión y el 2020 será uno de los más importantes porque se cambiará el país. Ferriz de Con expuso que en la administración de López Obrador los pobres son reducidos a una bandera de lucha. “Mientras exista pobreza y se conserve, será esta una bandera que va a ondear en tipos de populismo”, afirmó, para luego decir que México se ha acostumbrado a ser el país de las obras inconclusas. Este mismo domingo se llevaron a cabo al menos 53 marchas simultáneas (38 en México, 13 en Estados Unidos, una en Canadá y otra en Alemania), en repudio al primer aniversario del triunfo electoral de López Obrador, un día antes de que el actual presidente de la República festeje, por la misma razón, en el Zócalo de la capital del país. Esta es la tercera vez en lo que va del Gobierno de López Obrador, que Chalecos México, movimiento presidido por Alejandra Morán Ramírez, convoca a una manifestación multitudinaria. La misma organización convocó a la “Marcha Fifí”, llevada a cabo el 2 de diciembre del 2018, y a otra más realizada el pasado 5 de mayo. En esta ocasión llamada “Marcha del 1er. Aniversario del Error Electoral”, la manifestación fue publicitada en redes por personajes opositores al político tabasqueño, como es el ex presidente Fox Quesada, así como por la Unión Nacional Sinarquista, la Unión Cívica un País y el Congreso Nacional Ciudadano. #VICENTE FOX

#Marcha

#AMLO

