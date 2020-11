Intercamaral pide a Jumapag mano dura contra usuarios morosos

Lo que tiene a la paramunicipal en problemas financieros es que el cobro de sus servicios desde hace mucho se politizó

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Lo que tiene en crisis a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave es el manejo político que se le ha dado a lo largo de los años, donde por cuestiones políticas o de amiguismo no se cobra a usuarios morosos, señaló José Antonio López Quiñónez, representante de la CMIC en el municipio.

En reunión de autoridades municipales y de la Jumapag con representantes de la Intercamaral de Guasave, los organismos que la integran exigieron aplicar mano dura a los usuarios morosos, porque de otra manera no mejorará la situación financiera de la paramunicipal.

“El problema de la Junta de Agua es que se ha politizado el no cobrar las cuotas que debemos de cubrir como usuarios, ese es el problema número uno de la Junta; el estado financiero nos va a arrojar que el problema más fuerte son los pasivos que no hemos podido cobrar, porque no puedo ir a cortarle el servicio de agua a fulano o zutano porque es mi amigo, mi compadre, etcétera”, subrayó el representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

José Antonio López Quiñónez, representante de la CMIC en Guasave.

José Gil López Favela, presidente de Coparmex Guasave, quien además es consejero de Jumapag, llamó a actuar contra los usuarios morosos, porque solo así se logrará que la paramunicipal preste un servicio de calidad.

“Los invito a ser enérgicos, a actuar; yo considero que todas las personas que deben, algunos dicen que no tienes la calidad que le estás cobrando, hay muchos pretextos, pero esto es un bien común, Guasave se merece calidad de vida”, aseveró.

José Luis Orozco, presidente de Canacintra y también consejero, expuso que la Jumapag es de los guasavenses y al final todos salen beneficiados o perjudicados por lo que ocurra en el organismo.

“Industrial que no pague a cortársela y verán como sí paga, rapidito, a aplicar la ley y actualizar los métodos, ciertamente hay personas vulnerables que sí merecen algún tipo de facilidad y con el tema de la pandemia aún más, pero negocio en operación que esté consumiendo líquido hay que ir sobre él, primero de buena manera, si tiene deuda llegar a un esquema de pago y si hace caso omiso, lo que está haciendo CFE con nosotros, porque tenemos que rescatar la Junta”, expresó.

En la reunión a la que también asistieron representantes de Canaco, Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente y Canirac, la gerente de Jumapag, Nubia Yazmín Puentes Llanos, detalló que deben a la Comisión Federal de Electricidad más de 22 millones de pesos, debido a que durante la contingencia se desplomó la recaudación, mientras aumentaba la demanda de agua, por lo que priorizaron el pago de nómina, la cloración y el trabajo operativo, mientras abonaban diariamente al menos 100 mil pesos por el consumo de energía eléctrica.

Nubia Yazmín Puentes Llanos, gerente de Jumapag.

La deuda histórica de los usuarios morosos a la Jumapag sobrepasa los 350 millones de pesos.