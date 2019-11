Invertirán $1.4 millones en la rehabilitación de una primaria de Escuinapa

Se trata de la escuela Niños Héroes de Chapultepec y los recursos se obtendrán del Fondo de Infraestructura Social, señala el Alcalde

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Con una inversión del Fondo de Infraestructura Social por un millón 477 mil 670 pesos se dio el banderazo de inicio de rehabilitación a la Primaria Federal Niños Héroes de Chapultepec; dos escuelas más serán beneficiadas durante su administración, informó el Alcalde Emmett Soto Grave.

“Soy el Presidente número 49 y nunca en la historia se había invertido tanto dinero en una escuela, primera vez que se destina más de un millón y medio de pesos, lo hacemos para tener escuelas de calidad y en el siguiente año otra escuela se beneficiará y en el otro año otra más”, dijo.

Soto Grave señaló que durante sus tres años de gobierno apuesta por mejorar tres instituciones educativas en su infraestructura y empezó con una escuela icónica, como es la Niños Héroes de Chapultepec, la cual albergó en su momento decenas de niños y que esperan que, dejando esta institución con una rehabilitación total, la matrícula que hoy es de 80 niños aumente, pues quedará una escuela impecable.

Otras escuelas serán beneficiadas con programas federales como “La Escuela es Nuestra” en la cual ya se contemplan dos instituciones, una del Trébol II y una más del Tule.

Pero por parte de su gobierno, de manera emblemática serán tres escuelas, uno por cada año de gobierno, a las que se le invertirá un recurso suficiente para que se transformen.

“Esto sí es noticia, no es mitote, esto hay que hacerlo viral, no que sí hay un hoyito en la calle hacen mitote, esto es lo que importa, esto sí hay que hacerlo viral no los mitotes”, dijo el edil a los padres de familia, maestros y funcionarios presentes.

El director de Obras Públicas, José Guadalupe Ríos Rodríguez, dio el informe de la ficha técnica, indicando que se harán 700 metros lineales de barda, para separar a la institución del Centro de Maestros, se pondrá una euro reja de 2 metros.

Se rehabilitarán totalmente las seis aulas en sus enjarres y lozas, se pondrán 24 ventanas de aluminio, 11 puertas de herrería, 6 aires acondicionados, se rehabilitarán baños, instalando el servicio de drenaje hacía donde corresponde pues aún existe fosa séptica en la institución.

Se instalará una cisterna, se pondrán 2 bombas centrifugadas, 14 piezas de baño y puertas de entrada automatizadas.

La niña Lorenia Rojas fue la encargada de agradecer por el espacio que se estará rehabilitando, lo que mejorará la calidad de vida de los niños que asisten a clases a esta institución, pues tendrán mayor comodidad para sus actividades académicas.

La directora de la institución Rosa Nery Aguilar Mendoza, agradeció también que se escogiera a la primaria, ya que se les ha escuchado en las gestiones que se hicieron, lo que permitirá mejorar la infraestructura de esta institución que es un símbolo en el municipio.

“Ha escuchado no sólo las necesidades de la escuela, sino de nuestros alumnos”, dijo.

En el lugar estuvieron autoridades educativas como Supervisores de Zona y Sector.