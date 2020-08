Investigación de FGR en el caso Odebrecht apunta a directivos de Pemex que están activos: Proceso

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República no sólo investiga a Emilio Lozoya Austin por la supuesta entrega de sobornos durante su estancia en Petróleos Mexicanos. También apunta a 18 empleados activos y ex funcionarios que le reportaron al ex director de la empresa productiva del Estado.

De acuerdo con una investigación del semanario Proceso, dichos individuos habían avalado y firmado, entre 2010 y 2015, contratos que redituaron en beneficios de 10.5 millones de pesos en favor de Lozoya Austin.

El reporte firmado por el periodista Juan Omar Fierro añade que los empleados y ex funcionarios participaron en los procesos de adjudicación directa de obras en favor de Odebrecht para la remodelación de tres instalaciones de Pemex, durante la administración de Lozoya Austin.

A la par, autorizaron contratos preferenciales para el abasto de gas etano en el complejo petroquímico Etileno XX!, en favor del consorcio Braskem-Idesa.

Los individuos también habrían participado en la autorización de la compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados.

En este sentido, el reporte de Juan Omar Fierro refiere que la FGR halló un pago directo de una empresa contratista a un funcionario activo de Pemex, por más de medio millón de pesos.

El informe técnico de la FGR puntualiza que seis de los 18 investigados serían ex colaboradores de Lozoya Austin, y buscarían acogerse a un criterio de oportunidad para obtener los mismos beneficios que el extitular de Pemex.

Proceso añadió que los 18 investigados habrían recibido transferencias por entre 50 mil y 2 millones de pesos.

A la par se les identificó propiedad en zonas con Lomas de Chapultepec, Lomas del Pedregal y Las Águilas, entre otras.

LOZOYA EMBARRA A EPN Y VIDEGARAY

El 11 de agosto, Lozoya Austin denunció al ex Presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, por su presunta participación en esta trama de corrupción y por autorizar sobornos.

“Hoy por la mañana, Emilio ‘L’ presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República respecto a su participación en el caso Odebrecht y en varios otros casos. […] En el caso de Odebrecht, este individuo está señalando que hubo sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, los cuales fueron fundamentalmente utilizados en la campaña de 2012 para la Presidencia de la República, y quien después fue Presidente [Enrique Peña Nieto] y su Secretario de Hacienda [Luis Videgaray Caso] son las personas que este individuo le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que trabajaron y colaboraron para la campaña de estas dos personas”, reveló Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR.

Más adelante, el Fiscal General aclaró que los nombres quedan en reserva hasta que la FGR judicialice, es decir, “hasta que encontremos las pruebas suficientes”.

“Es la compra de votos para las reformas estructurales en 2013 y 2014, en ese caso específico se habla de 120 millones de pesos (unos 5.3 millones de dólares) que fueron ordenados por las mismas personas”, detalló.

Además de estas acusaciones, Lozoya apuntó al sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) por presuntos privilegios para la planta petroquímica Etileno XXI, vinculada con una compañía mexicana que es socia de Odebrecht, según el Fiscal.

Respecto a ese tema, añadió, Emilio “L” aseguró que también hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esa empresa, y que ahí “se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el Gobierno federal tuvo pérdidas muy graves”.

En todos estos casos, dijo Gertz Manero, “los sistemas que él señala que se usaron fueron que estas dos personas a las que hizo referencia [Peña y Videgaray] le dieron instrucciones para que él entregara 84 millones de pesos a varios legisladores [cuyos nombres son semejantes a los citados] y a un secretario de Finanzas de un partido político”.

Después, continuó el funcionario, los dos personajes le dieron a Emilio “L” una cantidad superior a los 200 millones de pesos para dirigirlos a la Reforma Electoral, a través de un enlace del que también da el nombre, pero aún no se puede citar.

“Sobre estas afirmaciones que él hace, él ha señalado cuatro testigos, ha entregado recibos y un video. A partir de este momento la FGR ha abierto la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias”, indicó.