Investigador forense llama a no tener perros pitbull en casa porque son de ataque

Alberto Isaac Correa señala que esta raza de perros ponen en riesgo hasta a sus mismos dueños

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Un llamado en general a la población a que no tenga perros pitbull en casa porque son de ataque y ponen en riesgo a todos los moradores, incluso ya han matado a personas, hizo el investigador forense, Alberto Isaac Correa Ramírez.

Agregó que en el país se han dado muchos casos de mordeduras a personas por parte de perros, sobre todo de animales que genéticamente son para pelea, los pitbull.

“Los pitbull, esos perros son muy peligrosos si los tienen en casa, ha habido accidentes en donde han matado niños, niñas, hace como dos meses casualmente incluso perdió las manos el dueño del perro por ataque de su propio perro, ya no se la pudieron salvar, entonces la gente debe de saber que estos perros no son para el hogar”, recalcó Correa Ramírez, especializado en odontología forense.

“Son perros mucho muy peligrosos, es uno de los mensajes que traigo también, no tenerlos en casa, los deben de tener en lugares muy especiales y desde luego en lo que es el signo que tiene siempre el animal de ser una bestia nunca lo va a perder”.

Reiteró que para prevenir un ataque simple y sencillamente no se debe de tener esta raza de perros en una casa, y si a alguien le gustan los animalitos como los perros, debe de tener de los de entretenimiento y no de ataque como el pitbull, que es el peor de los perros, este es el único que no se debe de tener en un hogar.

Correa Ramírez acudió a este puerto donde ayer disertó la conferencia “Diagnóstico diferencia entre mordedura de humano y de perro”, como parte del 18 Congreso Internacional de las Ciencias Sociales, Humanidades y Tecnológicas inForo 2019, que realiza del 28 al 30 del es en curso el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Sinaloa.

Añadió que se han visto casos en los que se confunde tanto una mordida como la otra y por lo tanto la psicogénesis del evento a veces consideran que es un accidente pero resulta que es un homicidio.

“Entonces quien define esto es el odontólogo forense ya que los médicos forenses, los criminalista de campo conocen de esta situación, pero le deben de dejar la sustancia de la pericia al odontólogo forense”, continuó el investigador forense.

“En este caso traigo algunos asuntos de homicidios, de accidentes que han sido confundidos las mordeduras increíblemente como de perro y son hasta lesiones producidas por humano con instrumento cortante”.

El determinar si fue un humano quien causó las lesiones en caso de un homicidio permite que se proceda contra el responsable y el crimen no quede impune, subrayó el especialista.

“(Ya que en ocasiones) o se enmascara de forma dolosa o por impericia, o las dos cosas, esa es la situación”, dijo Correa Ramírez.