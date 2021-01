Invita PRI a Eleno Flores a contender por el Distrito 04 federal

El Diputado local guasavense actualmente representa al Partido del Trabajo en el Congreso del Estado

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El Diputado local del Partido del Trabajo, Eleno Flores Gámez, dijo que el dirigente estatal del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés Palazuelos, lo invitó a abanderar a la coalición Va por México en el Distrito 04 federal.

El legislador que llegó al Congreso del Estado con el cobijo de la coalición que formaron Morena, PT y PES en 2018 aclaró que no ha dicho que sí a esa invitación, porque espera que se concrete algo más firme.

“Me da mucho gusto que me tomen en cuenta, estamos esperando los tiempos, no podemos cegarnos o endiosarnos en algo que hasta la fecha ha sido incierto, todo está revuelto, no sabemos qué es lo que va a pasar ni cómo van a venir las cosas”, dijo.

“Claro que ‘Chuy’ me invitó y quedé de platicar con él porque son oportunidades que te está brindando Dios dentro de la política y un partido para que vayas a contender en un distrito tan importante”.

El político guasavense renunció al PRI el 10 de agosto de 2015, donde había militado 16 años, para buscar la Alcaldía de Guasave por la vía independiente en el proceso electoral de 2016, la cual perdió, pero le valió obtener un espacio en el Cabildo.

Eleno Flores Gámez y Sergio Jacobo Gutiérrez, diputados locales.

En la elección de 2018 fue candidato en el Distrito local 07 abanderando a la coalición Juntos Haremos Historia, y logró ganar en las urnas su espacio en el Congreso de Sinaloa.

“Lo único que le veo mal a la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena-PT-PVEM) es que hasta el momento no se han puesto de acuerdo cómo van a transitar en Sinaloa, unos dicen ‘me voy solo’, pero a ninguno le alcanza solo; si no se agarran de la mano, no van a llegar a ningún lado”, consideró.

Dijo que aunque la coalición se logró concretar para el proceso federal, el que no hayan llegado a acuerdos para el proceso local le resta mucha fuerza a ese proyecto.

“Ser candidato a la Diputación federal por el Cuarto Distrito es algo que muchos desean y a nosotros nos están brindando la oportunidad, pero vamos a esperar los tiempos porque si te equivocas poquito hasta ahí llegaste”, sostuvo Flores Gámez.

El Diputado local aseguró que consensuará con su equipo de trabajo los pasos a seguir y por donde ellos le digan que se vaya, por ahí se irá.