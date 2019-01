Invitan a disfrutar de Â¿Por quÃ© los hombres aman a las cabronas?

OBRA DE TEATRO

Invitan a disfrutar de ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?

Luz Elena González, Fernando Carrillo, y Sara Corrales protagonizan la obra que regresa a Culiacán el 4 de febrero en el MIA

Leopoldo Medina

30/01/2019 | 11:22 AM

Una cátedra de relación de parejas en la que se mostrará como una mujer puede hacerse valer ante un hombre dejando de ser una mujer tapete, ser feliz y tener éxito en su relación, es lo que mostrará la obra ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?, protagonizada por Luz Elena González, Sara Corrales y Fernando Carrillo.

La puesta en escena que recientemente cumplió 13 años de presentaciones, regresa a Culiacán el 4 de febrero, ofreciendo dos funciones en el teatro MIA a las 18:30 y 20:45 horas.

Vía telefónica, la actriz Sara Corrales manifestó que ser parte de esta nueva temporada de la obra ha sido una experiencia maravillosa, la cual ha disfrutado desde el principio, contenta de como ha sido bien recibida la obra, ahora con nuevos protagonistas.

“La verdad la estoy pasando muy bien, feliz de ver el recibimiento del público, porque es una obra que todos la gozan, la viven, y lo más importante es que todos salen con una lección aprendida, ellas a dejar de ser una mujer tapete, y ellos a respetar y cuidar a la mujer que los ama”, señaló Corrales.

La actriz colombiana compartió que aceptó participar en esta obra por la pasión que tiene por el teatro, por su libreto, además de saber que ha la puesta en escena ha sido protagonizada por grandes actores mexicanos.

Además de esta obra, Sara ha participó recientemente en la puesta en escena llamada Las Arpías, al lado de actrices como Maribel Guardia, Victoria Rufo, Jacqueline Andere, entre otras, recorriendo México y Estados Unidos, también ha participado en algunas obras en su natal Colombia.

Una verdadera “cabrona”

La actriz resaltó que para ella, una mujer “cabrona” no tiene nada que ver con el aspecto negativo de la palabra.

“Ser cabrona es ser una mujer independiente, guerrera, trabajadora, dueña de su tiempo, dinero, una mujer que se ama, que se valora, respeta, y que hace que el otro la respete y la ame, esta es una verdadera cabrona, y este es el significado que le damos en la obra, y si esto es ser cabrona, entonces sí, lo soy y a mucho honor”, resaltó.

Corrales compartió que el mensaje que desea que el público se lleve, es que el que se valoren como personas, hombres y mujeres por igual, que se respeten, ya que al hacer esto por añadidura vivirán el amor con mayor fortaleza, viviendo así relaciones más sanas.

La colombiana a quien se le conoce por su papel de 'Matilde' en la serie de 'El señor de los cielos' expresó que trabajar al lado de Luz Elena González y Fernando Carrillo ha sido una experiencia divertida, con quien lleva una agradable amistad, buena química y respeto y entendimiento.

“Matilde es un personaje que recordaré toda mi vida, el cual hasta la fecha es muy querido y recordado por el público, y hasta la fecha donde me ven, me llaman por ese nombre, y pues yo feliz, porque significa que hice un papel, y dejó huella en el espectador”, explicó.

Para este año, además de su participación en esta obra, Corrales se está preparando para protagonizar una serie para Televisa que esperan grabar en el tercer trimestre del año.

“Es una serie argentina que se ha hecho varios años en otros países y que ha sido un éxito, y creo que en México no será la excepción, la cual será adaptada para México, y estoy muy contenta porque me encanta actuar ya sea en teatro o televisión, que es en lo que más he trabajado a lo largo de casi 20 años de carrera”, señaló la colombiana.

Finalmente, Sara compartió que México en su carrera ha sido una bendición, y en donde ha consolidado su carrera como actriz, participando en proyectos que le han dado una mayor proyección internacional.

De retorno a la actuación

Tras varios años de ausencia en la actuación, Fernando Carrillo regresó a los escenarios con esta divertida obra en el papel de 'Jorge', sintiéndose bendecido de formar parte del elenco de esta obra, al lado de la belleza y talento de Sara Corrales y Luz Elena González.

“Estoy feliz de participar en un montaje que enseña a vivir mejor en pareja, una obra que me permite volver a los escenarios, dado que he estado dedicándome más en mi faceta como empresario hotelero en Los Ángeles, California, así como en la Riviera Maya, y ahora disfrutando mucho esta obra con el público mexicano”, señaló el actor.

Carrillo destacó que su amistad con el productor Rubén Lara fue lo que lo motivó a aceptar el papel en esta obra, a la que consideró exitosa por todos los años que lleva en cartelera, además de poder trabajar con bellas actrices y su deseo de volver a México.

“Amo a México como tienes idea, creo que soy tan mexicano como el chile en nogada, creo que los tiempos de Dios son precisos y perfectos, y seguimos trabajando en la invasión a Hollywood y que mejor manera de hacerlo que desde México, lugar que se ha convertido en mi segundo hogar”, resaltó el venezolano.

El actor de novelas como 'Rosalinda', 'María Isabel', 'Siempre te amaré', entre otras, manifestó que esta obra resalta la importancia de valorar y respetar a la mujer, a tu pareja, y de la cual el público sale con otra mentalidad, ser un mejor compañero.

“Les garantizo es una obra con la que muchos y muchas se van a identificar, van a reír y pasarla muy bien, estoy seguro que saliendo del teatro las parejas se demostrarán más amor, porque los hombre amamos a las cabronas, a esas mujeres exitosas, independientes, emprendedoras, esas que saben lo que valen y se hacen respetar”, resaltó Carrillo.

El también músico y cantante compartió que entre sus próximos proyectos para este 2019, están su participación en una serie musical, además estamos escribiendo una película que presentará en la unión americana.

Para saber

Figuras como Roxana Castellanos, Consuelo Duval, Alejandra Procuna, Aracely Arámbula, Jessica Coch, Cecilia Galeano, Irina Baeva, Betty Monroe, Majorie De Sousa, Aleyda Núñez, Aylín Mújica, Fabiola Campomanes y Marlene Favela, son actrices que en el pasado han formado parte del elenco,y en el rol masculino hemos visto a Gabriel Soto, Janlú, Arturo Carmona y Sebastián Rulli, entre otros.

La obra

¿Por qué los hombres aman a las cabronas?

Se presentará en el MIA el 4 de febrero con dos funciones: 18:30 y 20:45 horas. Boletos en taquilla del teatro, informes al teléfono 2972376.