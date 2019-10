Invitan hoy a la marcha Culiacán Valiente

Paul •

Que bueno que se manifiesten y se suman a la NO VIOLENCIA. Hay que aprender que las marchas por si solas NO resuelven las cosas, solo bajan los ánimos caldeados y nada más. En el DF se han hecho cientos de marchas multitudinarias y la inseguridad aumentó ahora. Mejor que hay que plantearle puntos muy concretos y darle seguimiento al Gobernador y al Pdte. Municipal para que haya Más Seguridad y que baje la violencia, especialmente:

Los Asaltos a Autos que NO CESAN y son en cantidades industriales

Menos Violaciones.

Vigilancia a Comercios para Quitar Asaltos.

Sugiero un seguimiento puntual de los acuerdos y medidas a tomar

Sugiero que SE DE LE SEGUIMIENTO PUNTUAL A LOS COMPROMISOS HECH