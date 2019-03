Involucran a Krauze en campaÃ±a contra AMLO; Ã©l lo niega

Involucran a Krauze en campaña contra AMLO; él lo niega

La semana pasada, se difundió que en su nuevo libro Tatiana Clouthier lo incluía entre quienes orquestaron una campaña contra López Obrador; el sitio digital Eje Central publicó un reportaje sobre la supuesta operación y el editor Ricardo Sevilla reveló la existencia de una campaña; Krauze niega los hechos y acusa ser criminalizado

Primero fue la difusión del contenido de Tatiana Clouthier "Juntos hicimos historia", en la que hace un recuento de la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador, luego un reportaje de Eje Central y después, el testimonio de un periodista. Hablan sobre la supuesta participación de Enrique Krauze en una campaña de desprestigio de la que el historiador lo rechaza.

Tatiana Clouthier detalla en su libro como Krauze participó el año pasado en una campaña, financiada por empresarios, en la que se creaban contenidos negativos para restar las preferencias de López Obrador.

El miércoles pasado, Enrique Krauze rechazó esos señalamientos y aseguró ser víctima de acusaciones desde el poder.

Más adelante, la publicación Eje Central difundió un reportaje denominado Operación Berlín, por el nombre de la calle donde se ubicaban las oficinas, en la que detalla cómo se llevó a cabo esa estrategia de campaña y las relaciones con hombres de poder, con Krauze como protagonista. Ahí, el historiador negó ser un conspirador.

Y desde ayer en la noche, el sitio de Aristegui Noticias difundió el testimonio de uno de los periodistas involucrados en el supuesto operativo, donde narra cómo se desarrolló el trabajo.

En enero de 2017, más de un año antes de que iniciara la contienda para la presidencia, se echó a andar una campaña para evitar que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia, según cuenta Ricardo Sevilla columnista y editor.

En esta campaña estarían involucrados el historiador Enrique Krauze, empresarios como Alejandro Ramírez de Cinépolis y el grupo Coopel, según reveló la investigación titulada “Operación Berlín”, publicada por el diario Eje Central.

Y aunque sí documenta su relación con Fernando García Ramírez, no hay, hasta ahora, alguna evidencia de que Sevilla tenga alguna relación con Krauze.

En una columna publicada en Aristegui Noticias, Sevilla narra que fue parte de un grupo que realizaba materiales “para atacar la imagen del político tabasqueño. El rigor era mínimo. Se trataba, en el peor de los casos, de hacerlo parecer zafio, intolerante y, sobre todo, como un dictador”.

Sevilla señala que Fernando García Ramírez cercano colaborador y amigo del historiador Enrique Krauze, coordinaba las peticiones de información contra López Obrador. Estas reuniones se realizaban en la calle de Berlín en Coyoacán o en las oficinas de Letras Libres, publicación dirigida por el historiador.

Entre las tareas que detalla Sevilla que le pedía García Ramírez estaban compilar información y “las debilidades” de los colaboradores cercanos de López Obrador o buscar audios de discursos del entonces candidato de Morena.

Según conversaciones publicadas por el editor, Krauze hacía estas peticiones, algunas las usaba para su columna en el diario The New York Times, y otras eran para su hijo, el periodista León Krauze.

Enrique Krauze negó este lunes haber participado la campaña.

“Yo nunca maquiné nada contra López Obrador que no sea lo que he escrito en mis ensayos y mis libros desde 2005 para acá, eso es crítica política perfectamente válida. Se me ha querido vincular con una conspiración con un complot”, dijo el historiador en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.

Krauze ha sido criticado a López Obrador desde hace más de 10 años. Lo ha llamado populista y autoritario en sus ensayos, uno de los más comentados fue el titulado “El mesías tropical”, publicado en 2006.

El historiador y director de la revista Letras Libres y la editorial Clío negó conocer a Sevilla – como éste menciona en su columna – y aunque reconoció que García Ramírez es su amigo, dijo que fue su colaborador hasta 2016, según la declaración hecha en el programa de Ciro Gómez Leyva.

“Solo tenía un diálogo con Fernando (García Ramírez), es un hombre crítico, él no es un robot, no es un bot mío”, defendió.

“Yo no intervine en absoluto ni en la configuración ni en el trabajo de ese grupo en el que participó Sevilla, que dice que yo lo recluté, que dice que yo maquiné. No existe ninguna evidencia de eso, lo que se falta aquí es a la verdad”, aseguró Krauze.

Aseguró que se le criminaliza al involucrarlo con dicho grupo y que lo dicho por Sevilla es “una mentira avalada por varios medios afines al gobierno”.

Pero este no es el único señalamiento. Tatiana Clouthier, quien fue coordinadora de campaña de López Obrador, en su libro “Juntos hicimos historia”, menciona a Krauze como el líder de una guerra sucia para evitar el triunfo del tabasqueño.

Clouthier aseguró a la revista Proceso que Krauze le envió un mensaje en que le advertía que si lo involucraba en la presunta guerra sucia contra el tabasqueño la demandaría.

“Me mandó decir, indirectamente, que pobre de mí que me atreviera, porque me iba a demandar”, dijo la ahora diputada federal por Morena.

Sobre los señalamientos de Clouthier, Krauze dijo que “es el poder contra la voz independiente de una persona”.

“Tatiana Clouthier es una diputada con fuero y habla desde el poder. Decirme que nos vemos en tribunales es una bravata”, señaló Krauze.

Este lunes, en su conferencia matutina, el presidente dijo que no quería polémica con el historiador quien “tiene una postura política, no precisamente afín a la nuestra pero merece todo nuestro respeto”.

López Obrador aseguró que ha tenido diferencias con Krauze pero que éste es libre de expresarse y manifestarse y que el Estado no perseguirá a nadie por sus ideas.

Pero dijo que “lo que estamos buscando es que el Estado ya no proteja a escritores, que no haya intelectuales orgánicos, es decir, que si los conservadores quieren tener a sus ideólogos, que ellos los financien, que no sea el Estado.

“Muchos son académicos, hay hasta maestros eméritos, tienen ingresos asegurados, pueden escribir un artículo a la semana o dos sin cobrar defendiendo su ideología, su forma de pensar”.

Ante esto, Krauze respondió vía Twitter al presidente: “Mi crítica ha sido franca y pública. He apoyado su proyecto social y moral. Y agradezco que reitere usted su postura de proteger las libertades”.

