Irma Eréndira Sandoval dice no al paro nacional de mujeres para no estar ‘tentada a lavar platos’

‘Para sacudir al país este #9marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twitteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz’, escribió Irma Eréndira Sandoval

Sinembargo.MX

22/02/2020 | 12:22 AM

Foto: Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Ante la convocatoria por parte de colectivos feministas para realizar un paro nacional sin mujeres en protesta por los recientes feminicidios ocurridos en México, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), les sugirió que, en vez de quedarse en casa “tentadas a lavar platos”, salieran a las calles y ocuparan los espacios públicos. Además, su esposo, el periodista John Ackerman, aseguró que las demandas fueron “redactadas por un macho represor”, lo que provocó que a ambos los tundieran en redes. A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria federal aseguró que si las mujeres se quedan en casa, estarían tentadas a lavar los platos y arreglar la ropa, por lo que propuso que los hombres son quienes deben quedarse un día en casa, además de no tuitear. Para sacudir al país este #9marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twittee, no acosen, no insulten y nos dejen en paz. — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) February 22, 2020 “Para sacudir al país este #9marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twitteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz”, escribió Sandoval. Sin embargo, la propuesta de Sandoval Ballesteros no cayó bien en los usuarios de redes sociales, pues, tanto hombres como mujeres reprobaron la postura de la Secretaria de la Función Pública. Las declaraciones de Irma Eréndira Sandoval contrastan con la opinión en general, pues personalidades de la vida pública de México se han unido a la causa que incentivaron diversos grupos feministas, sobre todo, desde que las muertes de Ingrid y Fátima conmocionaron al país. Artistas como Vanessa Bauche, Dolores Heredia, Cecilia Suárez, Natalia Lafourcade, Mon Laferte, entre otras, se dijeron orgullosas de esta iniciativa e indicaron que participarán. Incluso Beatriz Gutiérrez Müller apoyó a través de sus redes sociales la convocatoria al paro nacional. El miércoles, la esposa del Presidente López Obrador compartió en Instagram el cartel de la convocatoria encabezada por distintos grupos feministas. “¿Qué harían sin nosotras?”, cuestionó Müller en la descripción de la publicación. Aunque horas después cambió de postura, pues realizó otra publicación donde se lee: “No al paro nacional”, “Mujeres y hombres con pañuelo blanco” y “Apoyamos a AMLO y también queremos erradicar la violencia”. TODO mi apoyo para la lucha feminista y el combate a la desigualdad y la violencia de género.👊🏾 Pero francamente estas demandas👇🏾parecen haber sido redactadas por un macho represor🤷🏾‍♀️#UnDiaSinNosotras pic.twitter.com/D1pZwRSciL — John M. Ackerman (@JohnMAckerman) February 22, 2020 En tanto, el periodista John Ackerman, esposo de la funcionaria federal, también se vio inmerso en el ojo del huracán, pues, también en su cuenta de Twitter, hizo una declaración polémica. Afirmó que apoya el movimiento feminista, pero que las demandas fueron escritas por un macho opresor. “Todo mi apoyo para la lucha feminista y el combate a la desigualdad y la violencia de género. Pero francamente estas demandas parecen haber sido redactadas por un macho represor”, tuiteó el comunicador. LA MARCHA Y EL PARO NACIONAL SIN MUJERES El pasado 19 de febrero, colectivos feministas convocaron a una marcha para el 8 de marzo y un paro nacional sin mujeres en las calles el próximo 9 de marzo, para protestar por la violencia de género en el país. El colectivo veracruzano Brujas del Mar invitó a todas las mujeres a realizar un paro nacional el 9 de marzo indicando que ninguna mujer saliera a las calles, al trabajo, a las escuelas, universidades ni a comprar. “Si paramos nosotras, para el mundo”, añadieron. Además, la Asamblea Feminista Justas y Organizadas convocó a la marcha en la Ciudad de México, la cual partirá del Monumento a la Revolución dirigiéndose al zócalo para hacer una parada en la “antimonumenta”, frente al Palacio de Bellas Artes. La cita será a las 14:00 horas. #Irma Eréndira Sandoval

