Irresponsables y populistas las medidas del Gobierno Federal contra el Covid-19, critica CastaÃ±os

Irresponsables y populistas las medidas del Gobierno Federal contra el Covid-19, critica Castaños

Karen Bravo

22/03/2020 | 11:30 AM

CULIACÁN._ El Diputado federal Carlos Castaños Valenzuela, criticó que el Gobierno Federal no esté tomando acciones contundentes con respecto al Covid-19.

“Las califico de irresponsables, las califico de populistas (...) todo el mundo, salvo dos o tres países están tomando determinaciones mucho más drásticas y eficaces de lo que lo ha estado haciendo México”, sentenció.

“Yo entiendo que mientras no nos llegue no debamos alarmar de más a la gente porque eso impacta en la sicosis y trasgrede o afecta la economía, pero debemos entender que el virus no se manifiesta cuando recién entra al organismo de la persona, el virus se manifiesta de siete a 14 días después”, explicó.

Con los 251 casos confirmados en México las medidas de separación, sana distancia, evitar aglomeraciones y posponer eventos masivos debieron tomarse días atrás, criticó el Diputado.

“No apenas la semana próxima anunciar las medidas”, condenó.

México debe analizar los casos de España e Italia y el crecimiento que tuvo la pandemia en ellos con respecto a las medidas que tomaron, expresó Castaños Valenzuela.

“Podemos ver cómo decisiones tomadas a destiempo matan gente, de ese tamaño es la irresponsabilidad de las decisiones que no está tomando el Gobierno Federal en México, está poniendo en grave riesgo a miles de mexicanas y mexicanos de que puedan morirse a causa del coronavirus porque no hubo medidas en su momento que se debieron tomar”, expuso.

El Gobierno Federal debería seguir el ejemplo de países como El Salvador y Chile que tomaron medidas de prevención aun sin tener el número de casos que tiene México, opinó el Legislador.

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados sesionará desde casa y se apoyarán de herramientas tecnológicas y gratuitas para continuar con la labor legislativa pero sin acudir al recinto, explicó Castaños Valenzuela.

“Ir a sesionar como se pretendió y se hizo la semana pasada implicaba que los 500 hubiéramos ido, con uno estuviera contagiado estábamos eventualmente contagiados todos”, lamentó.