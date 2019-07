“Irse a tiempo es el mejor acto en defensa propia que conozco”, le dice Sofía Castro a Peña Nieto

Sofía y su hermana, Fernanda Castro, han utilizado sus redes sociales diversas ocasiones para hacer referencia a las situaciones a las que se ha enfrentado el ex Presidente priista desde que se divorció de su madre, Angélica Rivera

MÉXICO (SinEmbargo)._ Sofía Castro, hija de la actriz y ex primera dama Angélica Rivera, aseguró que “irse a tiempo es el mejor acto en defensa propia” que conoce, luego de que se diera a conocer que el ex Presidente Enrique Peña Nieto habría viajado a España con la intención de radicarse allá o pasar unas “vacaciones largas” que lo mantengan alejado del ambiente “adverso” que tiene en su país.

“Irse a tiempo es el mejor acto en defensa propia que conozco“, publicó la joven ayer por la noche en las historias de su cuenta de Instagram, las cuales permanecen visibles a sus seguidores sólo por 24 horas.

Sofía y su hermana, Fernanda Castro, han utilizado sus redes sociales en diversas ocasiones para hacer referencia a las situaciones a las que se ha enfrentado el ex mandatario priista desde que se divorció de su madre.

El pasado 22 de junio, la hija mayor de Rivera Hurtado compartió imágenes en las que aparecen bailando, justo dos días después de que se difundiera un video sobre Peña Nieto, en el cual se le veía bailar y besar a la modelo Tania Ruiz Eichelmann, su actual pareja.n

No se ustedes, pero yo no veo muy preocupado a Peña pic.twitter.com/H0scEPWiKk — Mauricio Alba Macías (@alba_mauricio) 20 de junio de 2019

En la grabación, que dura un poco más de un minuto, se observa al ex Jefe del Ejecutivo federal bailar en un primer momento con una mujer mientras de fondo se escucha la famosa canción “17 años” de Los Ángeles Azules.

Segundos después, Tania Ruiz se levanta de su silla para bailar con Peña Nieto, quien le da un beso.

Después, en una historia de Instagram, Sofía realizó un Boomerang con su madre, a quien se le aprecia sonriente y dando sus mejores pasos de baile. La grabación fue publicada a días de que la actriz cerrara su cuenta en la red social.

Rivera Hurtado confirmó su divorcio de Enrique Peña Nieto el 8 de febrero mediante un mensaje en Instagram, esto luego de varias semanas en las que se difundió el rumor en revistas de espectáculos.

Angélica escribió en aquel momento un mensaje para compartir que atravesaba por una situación muy dolorosa para ella y para su familia.

“Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme. A mi esposo, siempre le entregue (sic) con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre”.

La actriz expuso que ahora su energía, fuerza y amor estarían enfocados en “seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional” y agradeció se le dé respeto para “mantener la tranquilidad emocional” que merecen sus hijos.

El 2 de mayo, el ex Presidente informó en la red social que el proceso había concluido y agradeció también a quien fue su esposa.

RESPONDE SOFÍA A EPN

En el marco de la confirmación del divorcio entre el ex Presidente Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, dos de las hijas de la ex primera dama utilizaron sus redes sociales para pronunciarse al respecto. Mientras Sofía exigió disculpas al ex mandatario, Fernanda aseguró que su madre está “mejor que nunca”.

A través de su cuenta de Instagram, la hija mayor de la actriz, Sofía Castro, compartió una historia con la leyenda “¿Y la disculpa?... Yo nomás digo”, haciendo clara alusión al mensaje compartido por el ex Presidente Peña Nieto en sus redes sociales, en el que anunció el fin de su matrimonio con la actriz.

La segunda hija de la actriz, Fernanda Castro, respondió algunas preguntas hechas por sus seguidores en Instagram, algunas de las cuales le cuestionaban acerca de su madre y cómo enfrentó su ruptura con el ex mandatario.

La joven aseguró que su madre “está mejor que nunca, enfocada en su familia, en ella y, sobre todo, en su regreso a lo que más ama que es su carrera”.

Además, la hija de la actriz describió a su madre como una mujer “fuerte, inteligente, ambiciosa, apasionada, entregada, firme, súper intuitiva, la mejor mujer que conozco y la más guapa”.

Fernanda también se refirió a su relación con los hijos del ex Presidente Peña Nieto, Alejandro, Nicole y Paulina, con quienes dijo tener un buen trato.

“No les voy a mentir, TODOS los hermanos en esta tierra se pelean, pero nos llevamos bastante bien y siempre estamos gozando porque cada uno es muy diferente”, respondió.