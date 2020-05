Irving Fernando Martínez recuerda su debut como profesional en el Cibacopa

El basquetboslita mazatleco anotó cuatro puntos ante Jalisco

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ A pesar de no haber iniciado como titular en el renglón de los juveniles, Irving Fernando Martínez Crespo recuerda su debut como profesional en el Cibacopa al anotar 4 puntos ante Jalisco.

El mazatleco de apenas 20 años de edad debutó en el profesionalismo con Venados de Mazatlán Basketball, en la presente campaña del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico.

“Recuerdo la inauguración el día 13 de marzo en Guadalajara, fue a puerta cerrada por el tema de Covid-19, ese día me sentí muy libre, muy ligero, no fui titular de los juveniles, me tocó jugar entre cinco y seis minutos más o menos en el segundo cuarto, anotando cuatro puntos ese partido”, recordó Martínez Crespo.

“Estuve muy cómodo a pesar de que no hubo gente, me sentí muy agusto con el equipo, al día siguiente que me tocó en Mazatlán, la emoción fue especial porque vi a los que te apoyaron, a los que te han dado consejos, esas personas que algún momento de tu vida te brindaron un consejo, estaban ahí y además mis padres y familia acompañando, eso fue algo muy bonito”.

El mazatleco de 2.10 metros de estatura fue titular todo el periodo de los jugadores de categoría juvenil.

“Ese día no metí ningún punto, pero hice mi trabajo que me tocó, estaba muy feliz en el aspecto de donde estaba, jugando con profesionales, representando a Mazatlán, es un cambio muy diferente, algo totalmente distinto a jugar como universitario”.

PERFIL

Irving Fernando Martínez Crespo

Fecha de nacimiento: 12 de noviembre de 1999

Edad: 20 años

Peso: 89 kilos

Estatura: 2.10 metros

Años practicando baloncesto: 6 años

Posición: Tabla o poste

Número favorito: 14 M

Ídolo: Miguel Martínez Crespo (hermano)