Ivonne Ortega renuncia al PRI

Nadie tiene duda de que el pasado domingo se vivió una de las jornadas más vergonzosas en la vida democrática del partido y del país, dice la ex gobernadora yucateca

Noroeste / Redacción

16/08/2019 | 10:29 AM

La ex Gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, renunció al Partido Revolucionario Institucional, en el que militó durante 29 años, tras calificar las elecciones internas de dicho instituto político como "una de las jornadas más vergonzosas".

La ex presidenta municipal, diputada local, diputada federal y senadora, perdió el 11 de agosto frente a Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria, quienes serán el presidente y la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, respectivamente, para el periodo 2019-2023.

Dicha fórmula ganó la contienda electoral interna realizada el pasado domingo, con un millón 693 mil 725 votos (85.07 por ciento de las preferencias), según lo confirmó este lunes la Comisión Nacional de Procesos Internos priísta.

Por su parte, la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco y José Encarnación Alfaro Cázares, lograron un 9.40 por ciento de las preferencias (177 mil 298 votos). En tanto que Lorena Piñón Rivera y Daniel Santos Flores, sólo obtuvieron el 2.6 por ciento (49 mil 251 sufragios).

RENUNCIO AL PRI En congruencia con mis convicciones democráticas, hoy he presentado mi renuncia al PRI después de 29 años de militancia. Siempre estaré agradecida por las experiencias, las oportunidades y por los amigos y amigas que me brindó. pic.twitter.com/caYJ7tkB60 — Ivonne Ortega (@IvonneOP) August 16, 2019

"Nadie tiene duda de que el pasado domingo vivimos una de las jornadas más vergonzosas en la vida democrática del PRI y del país. Eso está claro. El resultado para el PRI es que lo refundieron", dijo la ex mandataria yucateca, de 46 años de edad.

"Si se insiste en las viejas mañas y en las prácticas deshonestas mostradas durante la elección, solo se tiene una ruta: la extinción. Me entistece ver a los liderazgos políticos en el territorio que se prestaron a esta nueva estafa", indicó Ortega Pacheco en su cuenta de la red social Twitter.

Después de hacer un reconocimiento a la militancia priista por "resistir al embate de la cúpula", indicó que el PRI ya no es un partido que la representa. Sin embargo, la ex gobernadora de Yucatán adelantó que no impugnará jurídicamente la elección interna.

"Este será el último gesto para el partido al que tanto afecto le he tenido. Que quede constancia, no lo hago por la dirigencia ilegítima, ni mucho menos por la cúpula, sino por los efectos poselectorales que imapctarían en la militancia que ninguna culpa tiene de los actos de unos cuantos", abundó Ortega Pacheco en un video.