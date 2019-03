J Balvin y Sean Paul lanzan la canciÃ³n bilingÃ¼e Contra la pared

J Balvin y Sean Paul lanzan la canción bilingüe Contra la pared

Noroeste / Redacción

17/03/2019 | 11:03 AM

J Balvin y Sean Paul se han unido una vez más para lo que seguramente será la canción del verano. Los dos lanzaron la nueva melodía Contra la pared, el jueves (14 de marzo) con un video musical.

En el video, el dúo se encuentra en el Lago Powell de Utah entre autos, helicópteros y una gran cantidad de bailarines.

“Trabajando con artistas como Sean y J Balvin, este es el tipo de artistas con los que me gusta trabajar porque realmente hacen cosas diferentes y no temen tomar aviones, trenes y automóviles para ir a un lugar como este”, dijo el director Andy Hines a ET Online. “(Este) es un lugar donde nadie ha filmado antes”.

El dúo colaboró anteriormente en la pista de 2017 de Major Lazer “Buscando Huellas”.