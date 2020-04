Jacqie, hija de Jenni Rivera, da a luz a su cuarto hijo

Ella misma anuncia la llegada de su heredero, Julian Joy Campos, en sus redes sociales

Fernando Espinoza

En medio de la cuarentena, a las 12:59 horas de este lunes 27 de abril nació Julián Joy Campos, cuarto bebé de Jacquie, hija de Jenni Rivera.

Fue en las redes sociales de la hija de la fallecida cantante, en donde se anunció la llegada del nuevo miembro de la familia Rivera.

“Julian Joy Campos born at 12:59 pm on 4/27/2020. Muchas Gracias a todos por sus oraciones. We will be posting a picture soon. Después de que descanse. I was in labor for ever!”, se lee en el post de Instagram.

De inmediato, los seguidores de la hija de la “Diva de la Banda” inundaron de felicitaciones a la mamá.

Sin dar más detalles del alumbramiento, se sabe que el bebé nació en su casa, así lo anunció en varias entrevistas antes del parto.

“Sí, chicos, tendré a mi bebé en casa, tenía este deseo desde que estaba embarazada de Jenavieve, pero no se pudo hacer y esta vez será así porque ya saben que este embarazo fue como una sorpresa, no estaba esperando embarazarme, me estaba cuidando, pero Dios es más grande que nuestros planes y él sabe lo que tiene para nuestras vidas”, comentó hace unos días Jacqie, en entrevista que fue publicada por Bandamax.