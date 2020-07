Jamás he cometido un acto indebido: Ricardo Anaya

El ex candidato presidencial panista responde sobre los presuntos sobornos revelados por Lozoya

Noroeste / Redacción

Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial de la colación “Por México al Frente”, -integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC)- aseguró que es falso que haya recibido sobornos para avalar la reforma energética dentro del llamado Pacto por México.

"La información contenida es absolutamente falsa. Jamás he cometido un acto indebido. Además de falsa, la información es absurda: nadie me tenía que convencer pues en el PAN llevábamos años impulsando la reforma energética. Yo apoyé la reforma con enorme convicción", afirmó Anaya Cortés en un comunicado enviado al diario Reforma.

"Parece evidente que se ha roto la promesa de este gobierno, de no usar la justicia con fines políticos. Es claro el interés de golpearme, nuevamente, en el contexto del proceso electoral que está por iniciar. Por el bien de México, es importante que se haga justicia y se conozca toda la verdad", expuso el ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.

El diario Reforma reveló este viernes el modus operandi a través del cual la empresa brasileña Odebrecht pagó 4 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, dinero que fue usado en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.

Asimismo, en otra parte de su testimonio Lozoya Austin informó al Gobierno Federal que pagó sobornos por 52 millones 380 mil pesos a legisladores del PAN, para que aprobaran reformas del llamado Pacto por México, además de que el entonces presidente Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezaban directamente dicha estrategia.

Según el ex director general de PEMEX, Videgaray Caso le solicitó enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien era presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cuando se discutió la Reforma Energética, del 2013 a marzo del 2014, y en mayo de ese año asumió el cargo de secretario general del PAN.

Dicho dinero habría sido entregado el 8 de agosto de 2014 a una persona, cuya identidad no ha sido precisada, aunque hizo saber que existen dos números telefónicos con los que se tuvo comunicación para concretar la entrega. Reforma recordó que Anaya Cortés fue presidente del PAN de agosto del 2015 hasta diciembre del 2017, cuando fue designado candidato presidencial.

Según la versión del ex director general de PEMEX, a través de terceros, entre el 11 de diciembre de 2013 y el 21 de abril de 2014, Lozoya Austin envió a un grupo de legisladores panistas un total de 52 millones 380 mil pesos, entre ellos a los senadores Ernesto Cordero Arroyo, ex coordinador de la bancada del PAN, y Salvador Vega Casillas, ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Así comos los hoy gobernadores Francisco Domínguez Servién y Francisco García Cabeza de Vaca, de Querétaro y Tamaulipas, respectivamente. Además de José Luis Lavalle Maury, quien fue presidente de la Comisión de Administración del Senado.

El político queretano fue derrotado en la elección presidencial del pasado 1 de julio -en las cuales quedó en segundo lugar con el 22.49 por ciento de los votos, equivalente a 10 millones 249 mil 705 sufragios- y en las que resultó ganador Andrés Manuel López Obrador.

En los sufragios del 1 de julio, el político tabasqueño, ahora presidente constitucional, obtuvo el 53.18 por ciento de los votos emitidos, de acuerdo con los cómputos distritales, mientras que Anaya Cortés registró el 22.26 por ciento de los votos, y José Antonio Meade Kuribreña consiguió el 16.42 por ciento.