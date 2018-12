James Bond sufre alcoholismo crónico, según estudio científico

Un investigador de salud pública de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda, revela que tan sólo con lo que bebe en una película el Agente 007 sería suficiente para matar a algunas personas

Noroeste / Redacción

El Agente 007 tiene un grave problema con la bebida. Un estudio realizado por investigadores de salud pública de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda, señala que, en caso de ser una persona real y teniendo en cuenta la cantidad de alcohol ingerida, James Bond tendría serios problemas para desarrollar correctamente su trabajo al tener que "lidiar con tiroteos, desactivación de armas nucleares y peleas cuerpo a cuerpo".

El estudio, publicado por la revista Medical Journal of Australia, reveló que el icónico espía británico, que interpreta actualmente Daniel Craig, bebe 109 veces en las 24 películas oficiales de la franquicia.

Esto hace un promedio de 4.5 bebidas o tragos en cada película, citó excelsior.com.mx.

MEZCLADO, NO AGITADO

El punto más álgido de consumo de alcohol fue en 2008 con Quantum of Solace, la segunda película de Daniel Craig como 007, en la que se llegó a tomar seis copas en una escena, provocando que sus niveles de alcohol en sangre llegasen a 0.36, seis centésimas por encima de los niveles que se consideran seriamente nocivos para la salud.

Un estado de embriaguez que, según el estudio, podría ser suficiente para matar a algunas personas.

Según la universidad neozelandesa, James Bond cumple 6 de los 11 criterios que establece la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, que considera el alcoholismo un "trastorno mental".

"Hay evidencias muy claras de que el agente 007 padece un problema crónico de consumo de alcohol", revela el estudio.

También apunta que el nivel al que Bond se desenvuelve tanto en las películas como en los libros es totalmente "incoherente" con el funcionamiento físico, mental y también sexual que puede ser capaz de desempeñar alguien que bebe tanto alcohol.

CON LICENCIA PARA TOMAR

Nick Wilson, profesor del departamento de salud pública de la Universidad de Otago, autor principal de tan peculiar estudio, alienta a que busque "ayuda profesional" y considera que el MI6 (como se le conoce al Servicio de Inteligencia Secreto) tiene parte de responsabilidad en el alcoholismo del agente.

"Los gestores del MI6 necesitan redefinir el trabajo de Bond para reducir sus niveles de estrés. Necesita más apoyo en el trabajo de campo y un equipo más fuerte que le ayude a realizar sus misiones y que no dependan tanto de él. Para empezar, M no debería ofrecerle bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo".

Parece que el apoyo de Mathias, el agente estadounidense de la CIA Felix Leite o Q, que le proporciona una amplia gama de artilugios, no le están ayudando lo suficiente, dados los resultados de este curioso estudio. No obstante, Wilson también indica que, pese al consumo excesivo de alcohol, Bond "no muestra ningún signo físico ni dermatológico propio de un alcohólico, teniendo incluso la dentadura en perfectas condiciones".

Además de hacer recomendaciones a sus compañeros de trabajo, el estudio de Wilson le aconseja al agente británico que "debería evitar consumir alcohol con parejas sexuales que quieran golpearlo, capturarlo o matarlo".

¿Tomará nota de estos consejos Cary Fukunaga, el director de Bond 25? Parece que el 007 de Daniel Craig deberá frenar sus deseos de beber un martini "mezclado, no agitado". Eso sí, los fans no tendrán que limitar sus deseos para ver la nueva aventura del Agente 007, ya que la película 25 de James Bond llegará a los cines el 14 de febrero de 2020.