Japón lanzará tren bala temático sobre Hello Kitty - Noroeste

CULTURA POP

Japón lanzará tren bala temático sobre Hello Kitty

El lanzamiento será el próximo 30 de junio, anuncia el operador japonés Shinkansen, West Japan Railway Co. Ltd

Noroeste / Redacción

Dos de las cosas más adoradas por los japoneses que sobreviven al paso del tiempo son unidas por el operador Shinkansen, West Japan Railway Co. Ltd: el personaje sin boca de Sanrio, Hello Kitty y los trenes bala.

De acuerdo con información difundida por Expansión, el tren bala temático sobre Hello Kitty será lanzado oficialmente el 30 de junio.

El resto del contenido es exclusivo para usuarios registrados de Noroeste Acceso Registro Utiliza tu red social favorita Mediante correo y una contraseña Entrar Espere.. Utiliza tu red social favorita Ingresa los siguientes datos Registrar Espere.. Al registrarte estás aceptando los términos y condiciones de servicio

1