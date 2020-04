Jared Hughes improvisa un montículo en su jardín

El lanzador está pasándola bien, mientras se reanuda el beisbol.

Noroeste / Redacción

Cada quien está manejando la ausencia de beisbol a su manera. El lanzador derecho y agente libre, Jared Hughes, ha sacado su lado más productivo.

Hughes ha estado entrenando desde un montículo… en su jardín. No sólo lo mantiene impecable, sino también cuenta con el espacio para practicar la manera en la que entra al campo.

Practice like you play. pic.twitter.com/t3J5zzefRu — Jared Hughes (@locatejared) April 10, 2020

Claro, por muy bonito que parezca, amerita un gran trabajo por parte del personal de mantenimiento.

My backyard pitcher’s mound doubles as a construction site. 🚧 🏗 pic.twitter.com/s89wNPqqRX — Jared Hughes (@locatejared) April 1, 2020

Otro de los elementos importantes para un lanzador es su receptor. En el caso de Hughes, se trata de un profesional… o algo así. Es una figura inflable de Rod Barajas.

Everyone please meet my new offseason catcher. His name, you ask? Rod Barajas. pic.twitter.com/s9tm6VjLCK — Jared Hughes (@locatejared) March 22, 2020

De más está decir que también se necesita un bateador.

Trágicamente, el inflable ha tenido un final prematuro.

Sin embargo, el show debe continuar. Adquirieron a un nuevo receptor: Tucker Barnhart, o la versión de él del 2014, cuando estaba en las menores.

BREAKING: I’d like to announce the acquisition of a new backyard catcher: 2014 Tucker Barnhart pic.twitter.com/hubdV16IDs — Jared Hughes (@locatejared) April 6, 2020

Hughes, quien ha lanzado por los Piratas, Cerveceros, Rojos y Filis, está pasándola bien, mientras espera por la reanudación del beisbol.

Sinker/Slider backyard flatground tunneling. Both strikes. Sinker is in. Slider is away. RHH view. Enjoy! pic.twitter.com/sTXctFQbZR — Jared Hughes (@locatejared) April 9, 2020

