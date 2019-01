Jarochito regresa al Pirata Fuente a dar un importante mensaje

En la cuenta de Twitter de los Tiburones Rojos se pide no dañar a los animalitos

'Jarochito' pide que no dañen a sus 'carnalitos'.

El tlacuache que se hiciera famoso por entrar al terreno de juego del Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente el pasado viernes durante el duelo entre Veracruz y Puebla, y que fue bautizado como ‘Jarochito’, visitó nuevamente el recinto.

El animalito, que lograra tal relevancia que hasta la cuenta de Twitter del Bayern de Munich en español bromeó con ficharlo para el cuadro bávaron, “dio un mensaje”, luego de ser tratado de las lesiones que presentaba y de una infección que fue tratada con antibiótico.

“Si ven a mis carnalitos en algún sitio, no les hagan daño, sólo buscan desplazarse de un lugar a otro, no son peligrosos y posiblemente no los vuelvan a encontrar”, publicó la cuenta oficial de los Tiburones Rojos acompañado de una foto de la mascota del equipo con el marsupial.

Luego de su aparición en el duelo correspondiente a la jornada 4 del Clausura 2019 de la Liga MX, la zarigüeya fue rescatada por los Bomberos Conurbados y posteriormente fue puesto bajo resguardo por la asociación ambientalista Earth Mission, que le brindó los cuidados médicos antes citados.

Aunque se menciona que una vez que ‘Jarochito’ esté totalmente recuperado se le regresará a su hábitat natural, hay diversas peticiones para que el popular tlacuache sea adoptado como mascota del club veracruzano.