Javier Salinas desaprueba manejo de redes del MazatlÃ¡n FC

Javier Salinas desaprueba manejo de redes del Mazatlán FC

El catedrático en marketing deportivo de la Johan Cruyff Institute for Sport Studies y ex presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, catalogó como vergonzosa la forma en la que el Mazatlán FC se presentó en las redes sociales

Karen Bravo

Grupo Salinas borró toda evidencia de Monarcas Morelia en redes sociales para después adaptarlas al Mazatlán FC, equipo que apunta para participar en el Apertura 2020 de la Liga MX.

Esta situación generó la crítica no solo de los aficionados de Monarcas, sino también de Javier Salinas, catedrático en marketing deportivo de la Johan Cruyff Institute for Sport Studies y ex presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, quien sentenció la forma en cómo se estrenó el Mazatlán FC en redes sociales.

"Vergüenza para la historia de Marketing y MKT digital de Monarcas. Equipo que fue pionero, innovador y marcó tendencia en el futbol actual. Es notorio la novatez de sus directivos. Usar las mismas redes para Mazatlán, pasará la historia como una de las estupideces del Sport MKT", escribió en la red social Twitter.

El Mazatlán FC presentó este lunes el logotipo que utilizaría el equipo, ya que todavía no es oficial porque no ha sido ratificado por la Federación Mexicana de Futbol aunque ya fue presentada la solicitud por los dueños del club.

El primer tuit del club mazatleco exhortó a quienes quisieran seguir en ese barco, continuar, y quien no, tirarse por la borda.