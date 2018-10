JC ChÃ¡vez recomienda a su hijo Omar que si pierde mejor se ponga a vender paletas

JC Chávez recomienda a su hijo Omar que si pierde mejor se ponga a vender paletas

Para el César del Boxeo, el del próximo 27 de octubre es el último llamado para su vástago

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN._ Julio César Chávez González fue claro y tajante con su hijo Omar y aseguró que si pierde su combate del próximo 27 de octubre ante el argentino Nicolás Luques no contará más con su apoyo en el terreno deportivo e incluso le recomendó que, de ser así, mejor se dedique a vender paletas.

“Creo que ésta es la última llamada para Omar, definitivamente. Voy a ser muy claro y contundente con mis palabras, ésta es la última oportunidad para Omar porque ya no puede seguir perdiendo peleas con peleadores que él realmente debe de ganar”, expresó.

“Tiene que demostrar que está apto para seguir en el boxeo si no que se ponga a vender paletas mejor”, remató.

El César del boxeo considera que el menor de la dinastía Chávez tiene el cuerpo y la calidad necesaria para salir adelante en este deporte, sin embargo, sabe que las indisciplinas de su hijo han terminado por poner la carrera de su hijo pendiendo de un hilo.

“Hay que prepararse en el gimnasio, a cómo entrenas peleas, y yo espero que Omar esté entrenando bien para esta pelea.

“Dice que está bien, pero tiene que demostrarlo el 27 porque las oportunidades ya se le están acabando por su indisciplina que ha tenido”.

Por último, Julio César Chávez aseguró que el fondo físico es lo que le ha fallado a su hijo ya que en diversas peleas ha hecho buenos rounds, ha puesto en predicamentos a su rival, pero no ha podido sentenciar el triunfo y termina por perder.

“Creo que su fondo físico no le ha respondido, a veces los pone mal, pero no termina de ganar las peleas porque se cansa o porque no tira golpes, por eso quise que esta pelea fuera aquí en Culiacán para que estuviera arropado por su gente, para que la gente lo motivara, para que lo aliente a tirar más golpes”, concluyó Julio César Chávez, quien le pidió a Omar que saliera a tirar golpes y que si iba a perder lo hiciera con la frente de cara al sol.