Jennifer Garner protagonizarÃ¡ una miniserie para Apple

Jennifer Garner protagonizará una miniserie para Apple

J.J. Abrams se reencontrará con la actriz para este proyecto

Noroeste / Redacción

LOS ÁNGELES._ Apple ya tiene en mente una miniserie para su plataforma protagonizada por Jennifer Garner con JJ Abrams, como productor ejecutivo, confirmó el medio especializado Variety.

"My Glory Was I Had Such Friends", basada en las memorias de 2017 del mismo nombre de Amy Silverstein, sigue a un grupo de mujeres que la apoyaron mientras esperaba un segundo trasplante de corazón para salvar su vida.

La serie reúne a Garner y Abrams, que colaboraron por primera vez en la serie ABC "Alias". Garner fue la estrella de dicha producción.

Karen Croner será escritora y productora ejecutiva. Por su parte, Abrams produce junto con Ben Stephenson de Bad Robot, quien producirá en asociación con Warner Bros. Televisión, cumpliendo un acuerdo general que rige para ambas partes.

Garner ha protagonizado recientemente la serie de HBO, Camping. También participó en la película "The Tribes of Palos Verdes", de 2017, escrita por Croner.

Además es conocida por su trabajo en películas como "Dallas Buyers Club", "13 Going on 30" y "Juno". En el último mes de noviembre estrenó el filme: "Matar o morir", una cinta dramática de acción donde se transforma en una justiciera que va detrás de los asesinos de su familia.

Abrams y Bad Robot ya han producido grandes éxitos como "Lost", "Fringe", "Person of Interest" y la actual serie de HBO "Westworld". Abrams también es conocido por películas como "Super 8", "Star Wars: La fuerza despierta" y "Star Trek", "Misión": Imposible" y "Cloverfield".