Jérémy Ménez cuestiona las formas de El Piojo Herrera

Casi nunca vi a un entrenador hablar así de un jugador, dijo el ex futbolista del América

Sinembargo.MX

14/11/2019 | 09:15 AM

El europeo declaró que no se arrepiente de su paso por el balompié mexicano. (Foto: Twitter @jeremy_menez187)

FRANCIA._ La batalla entre Jérémy Ménez y Miguel Herrera no se detiene y el francés lanza un mensaje desde su país natal.

En entrevista para AS México, el ex jugador del América cuestionó las formas del “Piojo”, aunque aseguró que no guarda ningún rencor, al tiempo que reflexiona sobre su tiempo en el futbol mexicano.

“Hubo desacuerdos entre nosotros, pero la verdad, prefiero no hablar mucho del tema. Pasó y ya está. Lo más importante es que dejé una buena imagen en México, en el club y en el uniforme. La verdad, él la conoce y yo también. Fue algo que paso entre nosotros, pero cuando veo las noticias me doy cuenta que no pasa únicamente conmigo”, explicó Ménez.

“Francamente, casi nunca vi a un entrenador hablar así de un jugador. Eso puede demostrar que algo andaba mal o que había un problema diferente del que se hablaba. Yo entrenaba, pero sin jugar es difícil demostrar lo que soy capaz de hacer. Cuando jugué, muchas veces fui bueno, creo”, agregó el francés al ser cuestionado por las criticas de Herrera a su rendimiento.

A pesar de las diferencias, el ex jugador del PSG también tuvo algunos elogios guardados para el entrenador azulcrema, ya que los títulos respaldan su trabajo en el banquillo.

“Sin embargo, es un buen míster que permitió al América ganar grandes títulos. En el futbol a veces hay desacuerdos entre personas, es algo que puede ocurrir. No podemos llevarnos bien con todo el mundo”, expresó el ex seleccionado francés.

El hoy futbolista del París FC confesó que se sentía feliz en México, tras un gran arranque con las Águilas y con un ambiente ideal en el vestidor, donde se entendía a la maravilla con sus compañeros.

“Muy bien la verdad. Antes de venir, había hablado con Gignac del campeonato mexicano y me dijo cosas muy positivas. Estaba muy contento por llegar ahí. En el inicio me sentí muy bien, logrando marcar goles y dando pases. Creo que tuve seis meses buenos, pero luego hubo esta lesión que fue un golpe duro. Cortó mi progresión. Había un buen ambiente, un buen grupo y eso facilita las cosas en el día a día. Me sentía muy bien con los argentinos y los colombianos que estaban en el club, pero también con los demás”, aseguró Ménez.

Asimismo, el europeo declaró que no se arrepiente de su paso por el balompié mexicano.

“No, estoy contento de mi carrera, pero es seguro que en ciertos momentos, si hubiera sido más serio, más trabajador, hubiera podido hacer una carrera aún más importante, pero así es la vida. En México, no me arrepiento de nada. Fue una linda experiencia aunque me hubiera gustado que terminara de otra manera”, explicó Jérémy.

LA LIGA MX PUEDE COMPETIR CON LA LIGUE 1

De igual manera, Ménez alabó el nivel de futbol en México, pero también confesó que no le causó sorpresa alguna, ya que lo sabía incluso antes de llegar. Incluso se atrevió a nombrar a dos equipos de la Liga MX que podrían luchar por el segundo puesto del futbol francés.

“Bien, muy técnico. Es un buen campeonato, pero lo sabía antes de llegar. Hay buenos jugadores, muchos internacionales con sus selecciones. Para nada fue una sorpresa. Está igual que Francia. Hay equipos del campeonato mexicano que podrían pelear por el segundo lugar en la Ligue 1, como el América o los Tigres, por ejemplo. Eso demuestra un buen nivel general”, puntualizó el ex futbolista del Milán.

Finalmente, Ménez explicó el motivo por el que no muchos europeos voltean a ver el futbol mexicano para continuar con sus carreras.

“Para un futbolista que juega en Europa, es una distancia muy grande. Puede ser que sea por eso que la gente no se enfoca tanto en los equipos mexicanos. Para los jugadores, creo que depende también de las oportunidades. Unos tuvieron esos contactos como Gignac, Kolodziejczak o yo por ejemplo y decidimos ir. Es un gran campeonato, con buenas estructuras y grandes aficiones”, concluyó Jérémy.

