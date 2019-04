Jerry BazÃºa despotrica contra Paulina Rubio y defiende a Colate

Jerry Bazúa despotrica contra Paulina Rubio y defiende a Colate

"No te queda hacerla de víctima y de la buena mujer y super mamá, cuando tú sabes que no lo eres", le dijo el padre de su hijo Eros

Noroeste / Redacción

25/04/2019 | 11:12 AM

Jerry Bazúa escribe fuertes comentarios contra su ex, Paulina Rubio.

Los problemas no se detienen para Paulina Rubio, quien demandó a su ex pareja Nicolás Vallejo-Nájera por ocultar el paradero del hijo que tienen en común, Andrea Nicolás, hecho que violaría el acuerdo de custodia compartida.

Trascendió que la Chica Dorada presentó una moción legal "urgente" el pasado 12 de abril para que "Colate" le informara dónde estaba su hijo, quien viajó a Pedraza, España, con su padre.

Y es que "Colate" lo quería tener cerca antes de encerrarse a grabar un reality show llamado "Supervivientes", pero su deseo lo llevó a incumplir con la entrega del niño como Paulina lo esperaba, en Miami, hace unas semanas, citó infobae.com.

Sin que nadie lo esperara, esa situación provocó la reacción de Gerardo Bazúa, el padre del otro hijo de la hija de la actriz Susana Dosamantes.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante sinaloense publicó un escrito dirigido a Paulina:

"No tienes vergüenza de interponer una demanda contra Colate, con todos los detalles que le pones e inventas, cuando tú tienes ya casi 5 meses sin darme información de Eros", despotricó el ex de Rubio.

"Ni fotos ni llamadas, ni visitas, nada absolutamente. Además dejas al bebé con quien tú quieres".

Quien fuera pareja de Paulina por 5 años, luego de conocerla en el reality "La Voz", también se quejó de que la cantante no permita que el niño tenga contacto con su familia paterna.

"No permites que mi hijo conviva con sus primos, tíos y abuelos acá en México, y lógicamente lo haces para que el bebé esté alejado de sus raíces y así conozca de dónde viene... Todavía no logro entender por qué negarle el amor de su familia al bebé. Creo que tú prefieres que el niño crezca encerrado como tú sueles hacerlo", escribió junto a una foto de Eros junto a su hermano Andrea Nicolás.

Jerry Bazúa continuó:

"Entonces tú ¿de qué la juegas? ¿Qué no eres una gran mujer de paz? ¿Qué rol juegas de la superstar o celebridad ejemplar? Te falta mucho mija, para parecerte a varias mamás que conozco. Voltea a tu alrededor, la gente es más humilde hoy en día".

No conforme, la criticó por participar en el Teletón y decir que todo es por el bien de los niños...

"Pena te debería de dar decirlo frente a las cámaras.

"No te queda hacerla de víctima y de la buena mujer y super mamá, cuando tú sabes que NO lo eres. Lo que pasa es que nadie te conoce bien. Invítalos a vivir contigo, que no te angustie mi mensaje... Si mi maestra fuiste tú", concluyó Bazúa.

Hasta el momento no ha habido respuesta de Paulina Rubio, quien ahora deberá enfrentar por ambos flancos los conflictos con los padres de sus hijos.