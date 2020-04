Jesús Angulo, con el sueño olímpico intacto

Tras el anuncio de FIFA, el culiacanense podrá representar al Tricolor en Tokio

Kevin Juárez

Tras el anuncio de la FIFA, en el cual confirmó que las selecciones clasificadas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 podrán contar con futbolistas Sub 24 en vez de Sub 23, Jesús “Canelo” Angulo sigue con el sueño intacto de defender al Tricolor el próximo año.

Con la postergación de los Juegos Olímpicos al 2021, varios jugadores, entre ellos Jesús Angulo, ya no tendrían la edad para participar en el torneo, pero la FIFA ya dio el sí.

El culiacanense Jesús Ricardo Angulo Uriarte, nacido el 20 de febrero de 1997, es uno de los jugadores regulares en las convocatorias del estratega Jaime Lozano.

Jesús Angulo ya debutó con la selección mayor, llegando a marcar un gol ante Trinidad y Tobago.

Actualmente, el jugador de Chivas acumula en el Clausura 2020 de la Liga MX un total de 178 minutos en 7 juegos.

En la Copa MX, donde Chivas fue eliminado por Dorados de Sinaloa, Jesús Angulo disputó 140 minutos.

No sería el único sinaloense en Tokio

El defensa guasavense Gilberto Sepúlveda López también es uno de los jugadores habituales en las convocatorias del Tricolor olímpico.

Gilberto Sepúlveda, compañero de Jesús Angulo en Chivas, ha disputado todos los minutos que van del Clausura 2020 de la Liga MX.

El sinaloense no se vio afectado por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, ya que él cuenta con 21 años de edad.Tras el anuncio de la FIFA, en el cual confirmó que las selecciones clasificadas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 podrán contar con futbolistas Sub 24 en vez de Sub 23, Jesús “Canelo” Angulo sigue con el sueño intacto de defender al Tricolor el próximo año.