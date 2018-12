Jesús Rodríguez Almeida será encargado de despacho del Gobierno de Puebla

El funcionario asumirá el control de la administración estatal como encargado de despacho. Mientras que el Congreso del Estado iniciará un procedimiento para nombrar a un Gobernador interino

Carlos Álvarez

Jesús Rodríguez Almeida, designado por Martha Erika Alonso Hidalgo como titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla, el pasado 14 de diciembre, asumirá la titularidad del ente gubernamental, después de que se confirmó que la gobernadora falleció este lunes en el accidente aéreo en el que iban ella y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle Rosas.

El funcionario asumirá el control de la administración estatal como encargado de despacho. Mientras que el Congreso del Estado iniciará un procedimiento para nombrar a un Gobernador interino.

En rueda de prensa en la que se confirmó el deceso de la mandataria estatal, del senador Rafael Moreno Valle y tres personas más, el vocero del Gobierno estatal, Max Cortázar, detalló que han notificado al presidente de la Mesa Directiva del Congreso la ausencia definitiva de la Gobernadora, para que inicien el trámite correspondiente.

Fallecen Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle en accidente de helicóptero

El vocero sostuvo que después que se designe al interino, los diputados locales tendrán que convocar a una elección extraordinaria para elegir a un nuevo Gobernador constitucional.

De acuerdo con la legislación correspondiente, los nuevos comicios se realizarán en un periodo no menor a 3 meses y no mayor a 5 meses.

Rodríguez Almeida se había desempeñado como procurador general de Justicia, subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales y Fiscal de Procesos Penales Norte del Gobierno de la Ciudad de México.

Además, ocupó el cargo de director de Inteligencia de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) del Estado de México y director de Secuestros y Robo de la Policía Federal Preventiva (PFP).

Al frente de la @SGGPuebla, estará Jesús Rodríguez Almeida. Un hombre con experiencia y comprometido con la sociedad poblana. Estoy segura que su trabajo dará certeza y solución oportuna a los distintos retos que enfrenta el Estado. pic.twitter.com/YXGxQy8Iff — Martha Erika Alonso (@MarthaErikaA) 14 de diciembre de 2018

Un helicóptero Augusta se desplomó la tarde de este lunes en Huejotzingo, Puebla, tras salir del aeropuerto local, ubicado a unos 30 minutos. En el accidente fallecieron Martha Érika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle Rosas, quienes iban a bordo de la aeronave.

Helicóptero de Martha Erika se desplomó 10 minutos después de despegar; hubo cinco víctimas

La muerte de ambos políticos panistas -quienes iban con otro pasajero-, fue confirmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a investigar las causas del accidente, "decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia".

En lo personal, mi más profundo pésame a los familiares del senador Rafael Moreno Valle y de su esposa, la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso. Como autoridad, asumo el compromiso de investigar las causas; decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 24 de diciembre de 2018

Estoy recibiendo información de un accidente en Puebla por desplome de un helicóptero. Por confirmar que iban la gobernadora Martha Erika Alonso y el ex gobernador Rafael Moreno Valle. He ordenado a todo el gobierno actuar de inmediato. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 24 de diciembre de 2018

Comunicado del #GobiernoDeMéxico sobre el fallecimiento de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y del ex gobernador y senador Rafael Moreno Valle. pic.twitter.com/o6DQynG3sT — Gobierno de México (@GobiernoMX) 25 de diciembre de 2018

Por su parte, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa -ex presidente del PAN, quien renunció en fechas recientes a dicho partido- pidió una "investigación imparcial acerca de las causas de este accidente". En tanto, el ex mandatario nacional Enrique Peña Nieto, lamentó los decesos, y recordó que conoció a ambos políticos, a quienes les reconoció "su entrega por un mejor México".

Consternado por el trágico accidente ocurrido en Puebla, envío mis más profundas condolencias a las familias Alonso y Moreno Valle. Que encuentren pronto paz y resignación. Respetuosamente, considero que debe haber investigación imparcial acerca de las causas de este accidente. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 24 de diciembre de 2018

Lamento profundamente el deceso de la Gobernadora, Martha Erika Alonso, y de su esposo, el Senador Rafael Moreno Valle, a quienes conocí y de quienes pude constatar su entrega por un mejor México. Mi solidaridad con sus padres, familiares y seres queridos. Que descansen en paz. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 24 de diciembre de 2018

Alonso Hidalgo -de 45 años de edad, era miembro del Partido Acción Nacional y actual gobernadora del estado de Puebla para el periodo de 2018 a 2024 (la primera mujer en ocupar dicho cargo)-, y su esposo, Moreno Valle Rosas, de 50 años de edad,​ fue coordinador de los senadores del PAN y ex mandatario estatal poblano de 2011 a 2017, además de ex aspirante a la candidatura de su instituto político para la Presidencia de la República en 2018.

Por su parte, el ex candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, externó que esta es "una tragedia humana que a nadie se le desea", pero además pidió no especular ante el accidente en el que fallecieron Moreno Valle y Alonso Hidalgo.

El pasado 8 Diciembre, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validaron la elección a gobernador del estado de Puebla, para el periodo 2018 a 2024, en la que la que Alonso Hidalgo -candidata postulada por la alianza que conformaron los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD)- había resultado ganadora.

De acuerdo al rol de turnos de los expedientes, le tocó al magistrado José Luis Vargas Valdez presentar dos recursos que buscaban la anulación de la elección del pasado 1 de julio. Uno de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano interpuesto por el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Y otro relativo a la revisión constitucional electoral interpuesto por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por el supuesto rebase de topes de campaña y uso inequitativo de acceso a los medios de comunicación, además de la supuesta intervención del Gobierno estatal y una violencia generalizada, entre otros supuestos agravios.

“El sistema de justicia electoral en México se encuentra en un profundo deterioro. En la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha constituido una mayoría de cuatro magistrados, donde está incluida su Presidenta, que deciden sus votos mediante acuerdos políticos e influencias de toda índole”, señaló Barbosa Huerta después de conocer el fallo del TEPJF.

“Rafael Moreno Valle, con la complicidad de cuatro magistrados de la Sala Superior, incluida su presidenta, se pitorreó y acabó con lo poco que quedaba de la justicia electoral. Pero nunca se burlarán de la dignidad de los poblanos”, señaló el ex senador y ex candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).