Jiménez Espriú da marcha atrás y garantiza apertura de­­­­­ audios de accidente en Puebla

Se trató de una confusión, dice el Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espirú, calificó como “una confusión” la restricción de cinco años para que se diera a conocer la grabación que sostuvieron el piloto del helicóptero que transportaba a la Gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y la torre de control.

Antes de ingresar a una junta de Gabinete convocada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Jiménez Espriú declaró que el día de mañana se aclararía la situación y que los datos se van abrir cuando se tengan los datos de los especialistas de Canadá y Estados Unidos.

“Fue una confusión. Ésta es una reserva normal, que se hace. En el momento en que tengamos los datos de Canadá y Estados Unidos, se va abrir [la investigación]”, señaló el titular de la SCT.

Añadió que la reserva podría tratarse de un elemento rutinario ya que “no se puede hablar ciertas cosas cuando hay alguna investigación”, por lo que cuando se tengan los datos de los especialistas canadienses y estadounidenses, se dará a conocer todo el proceso.

Por la mañana, el Presidente López Obrador dijo que recomendaría a la SCT abrir la investigación para que haya transparencia.

“Mi recomendación es que haya transparencia completa. Yo voy a pedirle al Secretario de Comunicaciones que revise este asunto. A lo mejor es una norma, pero es más importante la transparencia. El que nada debe nada teme”, consideró.

Aseguró que se va a informar sobre los avances de la investigación del accidente.

“Es nuestra obligación, pero además están muy sensibles nuestros adversarios, entonces todo lo que pidan se les concede”, dijo.

DESDE EL INICIO SE CONOCIÓ: JIMÉNEZ ESPRIÚ

El titular de la SCT señaló que desde el principio la dependencia dio a conocer el contenido de la conversación que el piloto de la aeronave y el encargado de la torre de control sostuvieron.

“Si no mal recuerdo, se comunicó la nave con la torre de control de Puebla y se le dijo, a la nave, cuando llegues a tal posición, alrededor de 10 minutos de vuelo, te conectas con nosotros, para saber que vas ahí”, detalló.

Jiménez Espriú añadió que “pasaron los 9 ó 10 minutos y no hubo comunicación. La torre de control lo llamó y no hubo contestación. La torre de control llamó nueve veces, u ocho, no hubo contestación, y fue cuando sonó la alerta de búsqueda”.

Finalmente, lamentó las acusaciones que el día de ayer emitió el presidente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, y pidió al partido político asumir la responsabilidad de lo que dijo.

SENADO CITARÁ A JIMÉNEZ ESPRIÚ

El Senado de la República solicitará que el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, comparezca para dar un informe oficial sobre los avances en la investigación que busca determinar las causas por las que se desplomó la aeronave donde viajaban la Gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, el Senador Rafael Moreno Valle.

La Senadora Nadia Navarro, presidenta de la Comisión creada en la cámara alta para dar seguimiento a la investigación sobre el incidente, informó durante la sesión de este martes sobre el llamado al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

De acuerdo con información de medios nacionales, los senadores solicitarán la presencia del funcionario federal dentro de un plazo máximo de dos semanas. Se prevé que sea en la sesión del próximo jueves cuando la Comisión a cargo de Navarro presente un punto de acuerdo para formalizar la comparecencia del colaborador del Presidente de la República.