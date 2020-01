JLo y Shakira: Haremos homenaje a latinos y a nuestra cultura en Super Bowl

MIAMI._ Jennifer López y Shakira revelaron este jueves el concepto principal de su histórica presentación en el medio tiempo de la edición 54 del Super Bowl, la final de la liga del futbol americano en la que buscarán dejar claro "el importante rol" que juegan los latinos en Estados Unidos, en momentos difíciles para la comunidad.

"La música y el deporte comparten el poder de unificar a la gente y es lo que buscaremos hacer en nuestro espectáculo en el Super Bowl", dijo López en la rueda de prensa sobre el show organizado por la Liga Nacional de Fútbol (NFL) y la empresa Pepsi-Cola, que patrocina este evento deportivo que se calcula que será visto por al menos 100 millones de personas.

"Es un momento muy importante para homenajear a los latinos y recordar la fuerza que somos en este país y en el mundo", manifestó por su parte Shakira.

Las artistas subrayaron, además, que su "show" será un paso más para "redefinir el concepto de la edad, la fuerza, la disciplina y qué significa ser una mujer latina".

"Los dos equipos en el Superbowl son liderados por mujeres. Dos mujeres, dos latinas están en el medio tiempo. Ese ya es un mensaje de empoderamieto a todas las niñas que nos estén viendo", añadió López.

