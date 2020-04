Joe Kelly hace travesura mientras entrena en casa

El beisbol es un deporte creado para jugarse en espacios abiertos como lotes baldíos, maizales, patios de la escuela y parques de pelota.

Mientras que los jugadores a menudo practican en espacios más reducidos como jaulas de bateo, está claro que este tipo de montajes no son los ideales. Existe una razón por la que solamente se utilizan cuando un terreno de juego no está disponible.

Eso hace que jugar al beisbol en casa mientras se mantiene el distanciamiento social se convierta en un gran reto. Todos los que han tratado de lanzar algunas pelotas en el patio de sus hogares saben de los obstáculos con los que se pueden topar. Hoyos escondidos en el césped mal cortado, aspersores de agua que se activan en el momento menos indicado, entre otros. Pero más que nada, están las ventanas, la cuales corren el riesgo de ser quebradas cada vez que se lanza una bola.

El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Joe Kelly, pasó por ese problema mientras trabajaba en su nuevo cambio de velocidad en el patio de su residencia. A pesar de tener frente a él una malla gigante que servía como blanco, el tiro de Kelly pasó por un lado de ésta y se estrelló contra la ventana de una de las recámaras.

Joe Kelly broke his window while throwing at his house 😂😂 pic.twitter.com/13Eo6Mn1OK