Joey Meneses probará suerte en el beisbol oriental

Se unirá a los Orix Buffaloes de la pelota japonesa

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Con el objetivo de continuar su crecimiento en el beisbol profesional y seguir construyendo una gran carrera, Joey Meneses hará una pausa en la Liga Mexicana del Pacifico y a partir de este jueves quedó fuera de róster de los Tomateros de Culiacán por lo que resta de la temporada, para probar suerte en la pelota oriental.

“Estoy muy feliz, (aunque) no se me dio la oportunidad en Grandes Ligas, pero yo sabía que de ese verano iba a salir algo bueno, que se me iban a abrir más puertas y bueno se me dio ahora en Japón y la verdad que eso te motiva a seguir trabajando, a seguir luchando por mis sueños”, declaró Meneses al anunciar la noticia.

El toletero destacó el apoyo que la directiva guinda le brindó ante esta decisión, ya que con palabras de sustento le dejaron en claro que Tomateros es su casa, por lo tanto, tiene las puertas abiertas cuando desee regresar.

“Me dijeron que estaban tristes, pero felices por mí, porque son oportunidades muy difíciles de conseguir, y que tengo las puertas abiertas para cuando pueda regresar, estoy muy agradecido con ellos”.

Meneses se despidió de esta temporada del equipo culiacanense de la manera en que los más valiosos saben hacerlo: con un espectacular cuadrangular, en la victoria guinda de este miércoles frente a los Cañeros de Los Mochis.

Ahora defenderá los colores de los Orix Buffaloes, una escuadra con sede en conjunta en las ciudades de Kōbe y Osaka, Japón, aunque en la Liga Mexicana del Pacífico continuará perteneciendo a los Tomateros de Culiacán, y al momento de regresar a nuestro país lo hará con los 11 veces campeones de la LMP.