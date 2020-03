Jon Jones, campeón de la UFC, es arrestado por conducir bajo sustancias enervantes

ALBUQUERQUE._ Jon “Bones” Jones, monarca semipesado de la UFC, fue arrestado como sospechoso de varios delitos, incluido el de conducir bajo la influencia de sustancias enervantes.

La policía de Albuquerque informó que un grupo de agentes escuchó disparos y acudió al lugar donde estaba aparcado un vehículo. En el interior, se encontraba supuestamente Jones, con una pistola y una botella semivacía de licor, el jueves por la madrugada.

Jones, de 32 años, fue arrestado como sospechoso de un cargo agravado por conducir intoxicado, uso negligente de armas de fuego, posesión de un envase abierto de alcohol e incapacidad para demostrar si su vehículo contaba con un seguro, añadió la policía.

De acuerdo con las autoridades, Jones estaba en el asiento del conductor del vehículo estacionado, que tenía el motor encendido, alrededor de la 1 de la madrugada.

Expedientes de la cárcel del condado de Bernalillo muestran que Jones salió de la instalación tras ser fichado.

The Jon Jones sobriety test was a tough watch...I’m not gonna lie. So much going on. Short term memory loss, anxiety...man. pic.twitter.com/K0fWU7smna