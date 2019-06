Jonas Brothers celebran en grande la premier de Chasing Happiness

LOS ÁNGELES._ Los Jonas Brothers parece que tienen como su año este 2019, pues pues un logro más que han conseguido recientemente es su documental producido por Amazon y este lunes por la noche se realizó la premier de 'Chasing Happiness'.

El proyecto creado por la plataforma de streaming, narra la vida de Nick, Kevin y Joe, desde sus comienzos en la música, su ascenso estrepitoso a la fama, la relación entre ellos tres, sus relaciones amorosas entre otras cosas.

Así que el día del estreno llegó y Los Ángeles, California fueron el lugar elegido para realizar la alfombra roja, en donde acudieron decenas de fans del trío musical, quienes pudieron convivir con sus ídolos, citó wipy.tv.

Para la premier de 'Chasing Happiness', Nick Jonas y su hermano Kevin llevaron un saco y un pantalón de tono vino, aunque la diferencia en los cortes de sus trajes, mientras que Joe vestía de un traje gris que combina con su playera mostaza.

En cuanto a los invitados asistieron los padres de los músicos, Paul Kevin Jonas y Denise Marie Miller, como sus esposas, Danielle Jonas, Sophie Turner y Priyanka Chopra.

Estas últimas se mostraron muy felices por el triunfo de sus esposos y fueron captadas en video de como se abrazaban entre sí.

Por si fuera poco, después de la alfombra roja los Jonas Brothers sorprendieron a todos los asistentes con un concierto sorpresa donde interpretaron varios de sus éxitos.

Así que los fans no pudieron evitar grabar parte de la presentación con sus celulares y compartirlo en redes sociales para que otros seguidores de la banda pudieran disfrutar de su música.

'Chasing Happiness' ya está disponible en Prime Video, plataforma digital de Amazon.

EN MÉXICO

Por otra parte, entre los planes que también para este 2019 es un tour internacional y México será una de sus paradas el próximo mes de octubre.

Por cierto, sus boletos han conseguido gran demanda en la preventa que el trío dará un segundo concierto en la Ciudad de México, citó telehit.com.

OCESA anunció a través de su página de Facebook que los intérpretes de "Sucker" tendrán una segunda fecha en la Ciudad de México; se presentarán el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes.

Nick, Joe y Kevin Jonas regresarán a México para dar conciertos en el Auditorio Citibanamex de Monterrey, el 28 de octubre; el 30 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y el 2 de noviembre en la Arena V-F-G de Guadalajara.

.@jonasbrothers have taken the stage at the #ChasingHappiness premiere! pic.twitter.com/t1uZnZ5p04