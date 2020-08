Jordan Carrillo, feliz por debutar en Liga MX

El culiacanense podría tener más minutos este domingo ante Chivas

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El mediocampista culiacanense Jordan Carrillo Rodríguez ya es jugador de Primera División.

Luego de debutar el pasado 25 de julio ante Cruz Azul, el sinaloense de 18 años se mostró feliz por sumar sus primeros minutos en el máximo circuito del futbol mexicano.

“Estoy muy feliz y me siento muy bien. Gracias a Dios se me dio la oportunidad, me siento muy emocionado, tengo que seguir trabajando y aprovechar esta oportunidad”, dijo Carrillo Rodríguez para el sitio oficial de Santos Laguna.

Jordan Carrillo, quien cuenta con títulos en la Sub 17 y Sub 20 de Santos Laguna, disputó 9 minutos en la derrota de su equipo por 2-0 ante Cruz Azul.

El joven culiacanense podría sumar más minutos este domingo cuando Santos Laguna reciba a Chivas del Guadalajara, en punto de las 18:06 horas (tiempo de Sinaloa).