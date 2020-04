Jordan Carrillo, la nueva joya del futbol sinaloense

El culiacanense es un referente de las fuerzas básicas de Santos Laguna

Noroeste / Redacción

Jordan Carrillo ya fue campeón Sub 17 y Sub 20 de Santos.

El culiacanense Jordan Carrillo Rodríguez es la nueva joya del futbol sinaloense.

Con 18 años, el talento de la Lombardo Toledano está pisando con fuerza en las categorías inferiores de Santos Laguna, incluso ya debutó con el primer equipo en la Copa MX.

Bicampeón con la categoría Sub 17 en el Apertura 2017 y Clausura 2018, así como Campeón con la Sub 20 en el Apertura 2019, Jordan Carrillo es un referente en Santos.

Pero el talentoso mediocampista no nació futbolísticamente en Santos Laguna, ya que fue registrado en el profesionalismo por Rayados de Monterrey Sub 13 en el Torneo de Fuerzas Básicas Temporada 2012-2013.

Para el Apertura 2016 llegó a las filas de Santos Laguna, 16 encuentros en su primer torneo, acumulando mil 350 minutos, 6 goles y llegando a la final, enfrentando a Atlas y cayendo en casa, luego de empatar en el tiempo regular y definir todo en la serie de penales.

En el Clausura 2017 turnó encuentros con la Sub 15 y la Sub 17, anotando en la Sub 15 4 goles, acumulando mil 185 minutos en 15 encuentros disputados.

En el Apertura 2017 llegó el fruto del esfuerzo con la escuadra lagunera, luego 810 minutos en la fase regular y 495 en la etapa final, Santos se coronó por penales ante Pumas de la UNAM.

En el Clausura 2018 llegó el bicampeonato para Santos en la categoría Sub 17, luego de un buen cierre en la competencia, quedándose en el segundo lugar con 48 unidades.

Santos Laguna se coronó con un marcador global de 4-3 ante Pachuca, donde Jordan Carrillo marcó un gol en el Estadio Hidalgo.

En el Apertura 2018 llegó el salto a la Sub 20, categoría que no le costó trabajo, de la mano comenzaron a llegar los llamados para ser contemplado por el primer equipo.

En esta categoría, Santos quedó en el segundo lugar de la tabla general, 36 unidades respaldaron el gran trabajo de los laguneros.

La final del Apertura 2018 de la Liga MX Sub 20 fue entre Santos Laguna y Xolos de Tijuana,

En la ida Santos cayó por la mínima diferencia, la hazaña cerró con broche de oro en el TSM Corona, los Albiverdes doblegaron al Club Tijuana, una vez más Jordan Carrillo fue protagonista en esta final, aportando un tanto para poder alzar el trofeo.

El jugador de Santos tiene 39 goles en toda su carrera, 13 de ellos fueron en la Sub 15, 18 tantos en la Sub 17 y 8 anotaciones con la Sub 20.

