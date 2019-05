Jorge Mario LÃ³pez Mata: Un deportista con metas

Día del Estudiante

Jorge Mario López Mata: Un deportista con metas

Combina sus estudios de preparatoria y su pasión por el futbol

Susana Guevara

MAZATLÁN._ Se dice que los mejores momentos y recuerdos son los de juventud, con ellos vienen los que se vivieron en la etapa estudiantil, esa en la que en ocasiones se conoce el primer amor, al amigo de toda la vida y cada uno va descubriendo lo que le apasiona hacer.

Jorge Mario López Mata tiene 16 años, cursa el segundo año de preparatoria en la Universidad Tecmilenio, y ya tiene una gran historia que contar.

Él, junto a otros jóvenes de Sinaloa, representaron a Sinaloa en el Torneo Nacional de fútbol soccer, en la categoría Sub 17, en el que obtuvieron el campeonato.

La selección de Sinaloa, al momento de recibir su trofeo como campeones en la categoría Sub 17.

“Desde los 3 años me gusta el futbol. Estuve en varios equipos de la ciudad, el último fue en Dportenis, el profe Modesto eligió a algunos y nos llevó a la selección”, explica.

Diariamente entrena dos horas, pero a la par combina sus estudios y asegura que a ambos les dedica el tiempo necesario, es responsable y disciplinado para cumplir con cada una.

Esas ganas de hacer las cosas bien y dedicarse a ellas fueron lo que lo convirtió en uno de los capitanes del equipo, junto a Sairo Bernal, siendo el responsable de liderar el partido por el campeonato.

“Éramos dos capitanes, Sairo y yo, a mi me tocó en la final. Me sentí muy nervioso, pero mientras se fue pasando el tiempo y jugábamos, se me pasó”, recuerda.

Previamente se enfrentaron con los selectivos de Veracruz, Quintana Roo, Morelia, Baja California, San Luis Potosí y Jalisco, con quienes se disputaron el pase a la final.

La final la jugaron en Toluca contra el equipo el Estado de México y se coronaron campeones al derrotarlos con cuatro goles ante dos.

Jorge Mario es hijo de Evelyn Mata Becerril y Jorge Luis López Tirado, tiene una hermana menor, Paulina Isabel, y considera que en el p}País si hay oportunidades para destacar en este deporte, por lo que considera dedicarse a él en un futuro.

“Sigo entrenando. En verano hay un estatal en el que también espero participar y en un futuro sí me gustaría dedicarme al futbol”, finaliza.

PERFIL

Edad: 16 años

Posición: defensa central

Hobbies: Entrenar, salir con sus amigos y divertirse