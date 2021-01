Jorge Medina arremete contra colegas por realizar convivios; los llama 'covidiotas'

A través de un video, el cantante mazatleco se refiere a 'El Yaki', Pancho Barraza, Grupo Firme, entre otros, que se han reunido y convivido con sus fans en esta cuarentena

Fernando Espinoza

Molesto y decepcionado se mostró Jorge Medina, a través de un video en el que arremetió contra sus colegas cantantes de banda que se han reunido en diversas ocasiones en Mazatlán, para hacer fiestas, bohemias y hasta convivir con sus fans.

El ex vocalista de Banda La Arrolladora llenó de calificativos a sus colegas y, aunque en la mayoría del tiempo habló de manera general, mencionó específicamente la fiesta de cumpleaños de Luis Alfonso Partida “El Yaki”, la cual se realizó en la Quinta Echeguren, a la que asistieron cantantes y agrupaciones como El Coyote, Grupo Firme, Grupo Codiciado, Carlos Sarabia, entre otros, y en el que convivieron con algunos fans, así como periodistas de espectáculos de Mazatlán.

“A mí todo ese rollo del Yaki Fest, de Pancho (Barraza), (Grupo) Firme, yo sé que les caigo bien y me caen bien y nos respetamos, a mí me cae tan gordo ver esas reuniones, me cae tan gordo ver a toda esa bola de covidiotas. Por una cosa, si tú no sientes empatía por el dolor de los demás, qué clase de humano eres”, dijo de manera contundente.

Hizo referencia también a las reuniones que han tenido Pancho Barraza y Eduin Caz, líder de Grupo Firme, “El Flaco”, “El Mimoso”, Max Peraza, entre otros.

Dijo que él ha vivido el coronavirus de cerca, en su familia, pues sus papás se contagiaron por una de sus hermanas, que es enfermera.

“Yo tengo un hermano doctor, dos hermanas enfermeras, mis papás se enfermaron de Covid por mis hermanas, mi hermana está sola, no convive con nadie, no convive con sus hijos, está sola en su casa”.

Finalizó diciendo que quienes no piensan que pueden llevar la muerte a su familia son muy “pendejos” y lo reiteró en varias ocasiones, aunque dijo que también quiere mucho a sus colegas.