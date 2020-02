Jorge Soler dispara el primer jonrÃ³n de los juegos de primavera

El jardinero cubano de los Reales, Jorge Soler, conectó el viernes el primer jonrón de los entrenamientos primaverales del 2020, pero eso no evitó que Kansas City cayera 5-4 ante los Rangers de Texas, en el inicio de los juegos de pretemporada de las Grandes Ligas.

Soler, quien encabezó la Liga Americana con 48 cuadrangulares el año pasado, se voló la cerca ante el zurdo de los Rangers Kolby Allard en el primer inning.

Jorge Soler crushes the first homer of Spring Training!

Baseball is officially back 🙌 pic.twitter.com/s5lor2zJG7