José Alfredo Jiménez 'regresa' a Mazatlán... para siempre

El guanajuatense, creador del Corrido de Mazatlán, fue reconocido con una estatua que desde esta noche mira hacia el Océano Pacífico, junto a otros grandes compositores que le dieron identidad al puerto

Netzahualcóyotl Ceballos

El hombre que le regaló un himno a Mazatlán quedó inmortalizado en el Paseo Olas Altas.

José Alfredo Jiménez, el guanajuatense creador del Corrido de Mazatlán, fue reconocido con una estatua que desde esta noche mira hacia el Océano Pacífico, junto a otros grandes compositores que le dieron identidad al puerto.

La familia del músico financió la escultura y el Gobierno municipal dio las facilidades para su edificación.

José Alfredo Jiménez Gálvez, hijo del compositor e invitado de honor a la develación del monumento, agradeció el apoyo y el reconocimiento que se le hizo a su padre esta noche.

“Yo ya me siento dueño de un pedazo de tierra de Mazatlán, que me lo voy a llevar y aquí tengo a mi papá para siempre. Eso ya no me lo quita nadie”, expresó.

El Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró que con esto se paga una deuda que se tenía con José Alfredo Jiménez y con su familia, ya que le dieron tanto a Mazatlán.

Miguel Angel Reyes Ortiz, Alcalde de Dolores Hidalgo, a nombre de los ciudadanos del municipio que dirige agradeció también el reconocimiento que se le dio al compositor.

A la oscuridad de la noche se lanzaron fuegos artificiales y se sirvió tequila, en honor del compositor.